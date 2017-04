Zum Artikel "Konrad Paulus verewigen" vom Dienstag, 25. April:

Mein Großvater Wolfgang Maul war in der kommunistischen Partei und gehörte dem Stadtrat von Sulzbach-Rosenberg an. Durch die Parteizugehörigkeit und da er gleichzeitig Pächter der Hofgartenwirtschaft war, kannte er Konrad Paulus sehr gut. Nach der Machtübernahme der Nazis wollte man meinen Großvater in Schutzhaft nach Dachau überführen. Nur durch großen Protest der Bergwerksbelegschaft, wo er Betriebsrat und sehr beliebt war, wurde dies verhindert, und er bekam eine untergeordnete Stelle, wo er die Zeit von 1933 bis 1945 leidlich überlebte. Nach dem Krieg gehörte er dem "Entnazifizierungskomitee" an.Auch in jungen Jahren schon an Politik interessiert, sehe ich immer noch neben den großen Plakaten der etablierten Parteien das DIN-A-3-große "Jetzt erst recht" von Paulus. Es hatte gereicht, dass er wiedergewählt wurde. Unter der Zeit von Paulus haben Städte wie Amberg, Neumarkt oder Weiden eine aufstrebende Ära erlebt, während es in Sulzbach trotz Blütezeit der Eisen- und Stahlindustrie eher beim Stillstand blieb. Ich will die Verdienste der nachfolgenden Politikergeneration keinesfalls schmälern, insbesondere die im Artikel aufgeführten Namen Winkler, Lösch und Kopp. Aber Paulus? Das "uns glangt's" und "schau mer mal" war für dieses Amt in meinen Augen zu dürftig.Werner Götz, Sulzbach-Rosenberg