Gestriges Denken

Die Zuschrift von Dr. Karl Perzl zur Rückkehr des Wolfs ("Geißel einer geordneten Jagd") löst heftigen Widerspruch aus:Dass Siedlungen zugenommen haben, Straßenbau und andere modernen Errungenschaften unsere Landschaft zerschnitten haben, ist leider zutreffend. Und es muss auch kritisch hinterfragt werden, ob der Wolf bei uns eine Zukunft hat. Doch ein Lebewesen bei uns in Deutschland auszurotten, damit eine "geordnete Jagd" gewährleistet ist, entspricht dem vergangenen Jahrtausend.Die einzige wahre Geißel, welche sich auf diesem eigentlich wunderbaren Planeten befindet, ist unsere eigene Spezies, der Mensch. Besonders spezielle Exemplare davon belustigen sich mit dem Töten anderer Lebewesen. Deutschlandweit können nun Jagdfreunde darüber diskutieren, wer der Edlere unter ihnen ist, der das Reh, den Luchs oder der Wolf erschießt.Bernd Rebler, 92521 SchwarzenfeldVorspiegelung falscher TatsachenSeit vielen Jahrzehnten leben mehrere Wolfsrudel auf den Müllkippen am Rande Roms - ohne nennenswerte Zwischenfälle. Tele-meterierte Wölfe klappern Mülltonnen in Vororten Bukarests ab - und heraus kam dies nur durch die Peilsender, sonst wären die Wölfe wohl unbemerkt geblieben. Der Wolf kann sich an die unterschiedlichsten Lebensräume mit und ohne Menschen anpassen. Die Frage ist nur: Kann (und will) sich auch der Mensch an den Wolf anpassen? Von den Afrikanern und Indern verlangen wir, dass sie Elefant und Tiger einen Lebensraum lassen, aber wir sind nicht bereit, uns mit ein paar vorsichtigen und in der Regel ungefährlichen Wölfen zu arrangieren?Als in den 80er und 90er Jahren einige Staatsforstbetriebe in Bayern die Rehwild-Abschusszahlen kräftig heraufgesetzt hatten, haben etliche Jäger ebenfalls die unmittelbar bevorstehende Ausrottung des Rehwilds lauthals befürchtet. Seitdem sind die Abschusszahlen kontinuierlich angestiegen und es ist kein Ende in Sicht. Ganz offensichtlich hatten diese Jäger entweder von der Sache keine Ahnung oder sie haben bewusst die Unwahrheit gesagt, um ihre unnatürlich hohen, jagdlich gewünschten Wilddichten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu sichern.Beide Alternativen sind für diese Jäger (es gibt auch andere) nicht gerade schmeichelhaft. Eine Geißel der Wildbahn ist der Wolf nicht, wohl aber eine "Geißel einer geordneten Jagd" nach Jägers Gnaden. Aber die will eh niemand (außer manchen Jägern), insbesondere die Grundeigentümer nicht!Michael Bartl, 92280 KastlMensch Störenfried der NaturDie freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut in einer Demokratie. Wenn Dr. Perzl zum aktuellen Thema Wolf den alten Brehm von 1965 (einen neueren gibt es nicht mehr) und die vor fast 90 Jahren veröffentlichten Ansichten eines Hofjagddirektors zitiert, outet er sich allenfalls als Jäger einer längst überholten Schule.Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse über Räuber-Beute-Beziehungen im Allgemeinen und den Wolf im Speziellen, sind offenbar (spurlos) vorübergegangen. Niemand strickt an einem Wiederansiedelungs-Programm für den Wolf, er kommt von alleine, nein, er ist schon da! Nicht der Wolf, sondern der Mensch ist der Störenfried im System der Natur. Wir breiten uns hemmungslos aus und zerschneiden Lebensräume. Wir "machen uns die Erde untertan" und zerstören damit unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wir werden uns, wenn's so weitergeht, möglicherweise vor dem schlauen und anpassungsfähigen Meister Isegrim von dieser Erde verabschieden.Jürgen Holl, Bund Naturschutz, 92637 Weiden