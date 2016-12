Schon seit Jahren tummeln sich in der Ortsmitte von Altfalter zahlreiche freiwillige Helfer, um den ehemaligen Schlossbauernhof in ein ansehnliches Dorfzentrum zu verwandeln. Mit frisch eingedecktem Dach, verbesserter Statik, zwei eingebauten Emporen und neuer Fassade überstand das Veranstaltungsgelände im Herzen Altfalters bereits im August - damals noch als Provisorium - den ersten Ernstfalltest bei der Bartholomäuskirchweih. In den vergangenen Wochen wurde nun unter Einsatz vieler Freiwilliger der Küchenbereich gefliest. Amtierender Bürgermeister Franz Grabinger überzeugte sich vor Ort vom Fortgang der Arbeiten. Der am Sonntag neu gewählte Bürgermeister Hans Gradl hat beim Ausfugen der Fliesen gleich selbst mit Hand angelegt. Damit ist das Stadelgebäude winterfest gemacht. Im nächsten Jahr soll es dann mit Nachdruck bei der Sanierung des Nebengebäudes weitergehen.