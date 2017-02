An vielen Tischen lesen und schreiben die Schüler fleißig. Stets unter Aufsicht von ehemaligen Lehrern oder Pädagogen.

Unterm Strich besuchen etwa 100 Schüler mit Migrationshintergrund von weiterführenden Schulen wie Gymnasien und Realschulen aus Weiden und dem Landkreis die Hausaufgabenbetreuung des Arbeitskreises Asyl an der Sedanstraße über "C&A". Insgesamt werden hier 230 Kinder betreut. Diese Arbeit ist es wert, sie zu unterstützen.Das jedenfalls fand der Lions-Club Weiden "Goldene Straße". Sekretär Christian Schramek und Gründungsmitglied Hubert Schober übergaben deshalb 1000 Euro an den Vorsitzenden des Arbeitskreises, Jost Hess, der sich dafür bedankte. Das Geld stammt aus dem Erlös der Christbaumverkaufsaktion 2016 vor der Max-Reger-Halle."Mit der Familienzusammenführung sind wir am Limit", sagte Hess mit Blick auf die fünf Räumlichkeiten an der Sedanstraße 5 bis 7. Ein zweiter großer Raum wäre wünschenswert. Schwierig sei es, Heranwachsende zu motivieren, die bis zu vier Jahre in Notunterkünften ohne Schule ausharren mussten. Aber es gebe beim AK Asyl keine Schulabbrecher, freute sich Hess.Jeder Cent, der hier für Bildung ausgegeben wird, sei Hilfe zur Selbsthilfe, lobte Schramek.