Mit dem einfachen Satz "Was haltet ihr davon?" veröffentlicht Lkw-Fahrer Michael Sättler aus Weiden ein Video bei Facebook. Es zeigt, wie ihn ein Nissan-Fahrer über drei Minuten absichtlich auf der Autobahn ausbremst. Der Filmausschnitt regt auf, verbreitet sich rasant. 850 000 Mal wurde er bereits geklickt.

Polizei erstattet Anzeige Nachdem das Video von Michael Sättler aus Weiden bundesweit Aufmerksamkeit erregt hatte, wurde auch das Polizeipräsidium Niederbayern darauf aufmerksam. "Derzeit laufen die Ermittlungen - eine Anzeige gegen den Pkw-Fahrer wegen des Verdachts auf Nötigung", informiert Polizeibeamter Stefan Gaisbauer. Aber auch gegen Sättler werde wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. "Wir klären aktuell, ob er selbst gefilmt hat oder das Smartphone an einer Halterung befestigt war." Auch die Tatsache, dass der Lkw-Fahrer das Kennzeichen des Autos öffentlich gemacht hat, sei Teil der Ermittlung. (juh)

Geärgert habe ich mich nicht. Ich habe mir nur gedacht, wie blöd der Kerl ist. Er hat mit seinem Verhalten einen Unfall provoziert. Lkw-Fahrer Michael Sättler

Den halben Tag ist Michael Sättler schon auf der Straße unterwegs, fährt zwischen Bogen und Straubing in Richtung Regensburg. "Ich war auf dem Heimweg", erinnert sich der 40-jährige Weidener. Er fährt hinter zwei rumänischen Kollegen. Sie setzen an und überholen einen Tanklastwagen. "Ich wäre als Nächstes dran gewesen. Als ich die Autoschlange hinter mir bemerkt habe, habe ich sie erst vorbeigelassen." Sättler wartet auf eine Lücke und zieht auf die linke Fahrspur."Ich war schon fast vorbei, als ich im Spiegel ein Auto hinter mir sah, das mir mit Lichthupe signalisierte, dass ich wegfahren soll." Der 40-Jährige überholt den Tanklaster, fährt zurück auf die rechte Spur. Dann kommt es zu dem Moment, den 850 000 Personen später auf Sättlers Facebook-Seite sehen, kommentieren und teilen. Der Fahrer des blauen Nissan zieht vor dem Weidener auf die rechte Fahrspur und bremst auf 70 km/h ab. Auch Sättler muss bremsen. "Das war eine gefährliche Situation. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet", betont der Weidener immer noch fassungslos.Der Nissan-Fahrer lässt nicht locker. Nach rund einer halben Minute zückt Sättler sein Smartphone und nimmt die Situation auf der A 3 auf. "Das muss ich mal filmen", ist auf der Sequenz zu hören. Der Lkw-Fahrer schert auf die linke Fahrbahnseite aus, um das Auto zu überholen. In diesem Moment beschleunigt der Fahrer vor ihm, Sättler muss wieder auf die rechte Seite. "Das ist Nötigung im Straßenverkehr. Ich werde zur Polizei gehen und eine Anzeige machen", kommentiert der Weidener die Situation.Immer wieder setzt er zum Überholen an, immer wieder beschleunigt das Auto vor ihm. Sobald der Lkw wieder hinter ihm ist, steigt der Fahrer auf die Bremse. "Das ganze ging sechs Mal so." Geärgert habe er sich nicht, "ich habe mir nur gedacht, wie blöd der Kerl ist. Er hat mit seinem Verhalten einen Unfall provoziert". Nach 3:09 Minuten stoppt das Video, Sättler fährt zu dem Zeitpunkt immer noch mit 70 km/h hinter dem Wagen.Tausende Menschen reagierten bereits auf den Post des 40-Jährigen. "Gleich von der Straße schieben" und "Schade, dass man als Lkw-Fahrer nicht kann, wie man will. Hätte es genauso gemacht mit dem Video" ist unter dem Film zu lesen. Der Großteil zeigt sich solidarisch mit Sättler. Dieser veröffentlichte das Video aus einem bestimmten Grund: "Wir erleben so etwas jeden Tag. Autofahrer werden uns gegenüber immer aggressiver. Das wollte ich zeigen." Vor Jahren wäre das noch anders gewesen. "Da hat man mehr Rücksicht aufeinander genommen. Heute hat niemand mehr Zeit, ist genervt, wenn es mal nicht so schnell geht."Mit der großen Resonanz hat der Weidener nicht gerechnet. "Ich habe vor ein paar Wochen so ein Video von einem italienischen Kollegen gesehen. Das hat bei Weitem nicht so viele Menschen erreicht wie meins. Aber ich finde es gut, dass ich so viele auf derartige Situationen aufmerksam machen konnte." (Angemerkt)