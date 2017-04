Mit dem Gewerbegebiet Weiden-West IV sei die Stadt "etwas im Rückstand". Das räumt Bürgermeister Lothar Höher beim Vereinskartell ein. Dessen alter und neuer Vorsitzender erkennt noch weitere ungelöste Probleme im Ortsteil.

Spendabel Das Vereinskartell Weiden-West zeigte sich in der Hauptversammlung spendabel. Obwohl die Einnahmen des Kartells lediglich aus den Mitgliedsbeiträgen der jeweils angeschlossenen Vereine bestehen, schlug Hans-Jürgen Gmeiner zwei Spenden vor: An die Jugend des VfB Weiden sollen 150, an die der SG Alpenrose 100 Euro gehen. Der Antrag wurde einstimmig genehmigt. (kzr)

Hans-Jürgen Gmeiner sprach in der Jahreshauptversammlung die Ortsbegehungen in der Pressather Straße wegen des schlechten Zustandes des Radwegs und die Absperrung in der Aichinger Straße am Radweg an. "Im Zuge eines Gesamtkonzeptes müsste hier noch einiges geschehen", meinte er. Ein Thema bleibe auch der Lärmschutz an der B 470 und der Autobahn.CSU-Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer, der dem Kartell ihre große Durchschlagskraft bescheinigte, verwies auf die Facebook-Seite der Stadt zum geplanten Gewerbegebiet: Überprüft müsse werden, ob hier nur Werbung, aber keine Informationen liefen. Leider habe die Stadt derzeit Personalprobleme, so dass man mit dem Gewerbegebiet West IV "etwas im Rückstand" sei, erklärte Kartell-Ehrenvorsitzender Lothar Höher. Zunächst werde die Einfahrt B 470 zum Brandweiher geplant, dann der Lärmschutz und eine Ampellösung. Dabei dürften aber die Ein- und Ausfahrten der Pressather Straße und gegenüber der Alpenrose nicht vernachlässigt werden, forderte er."Das Kartell hat einen guten Namen in der Stadt", lobte Höher. "Auch 2016 wurde wieder viel erreicht". Kassier Stephan Gollwitzer hatte diesmal 18 Buchungen zu bewegen, der Anfangsbestand nahm leicht ab. Bei der Neuwahl erhielt Vorsitzender Gmeiner einstimmig das Vertrauen. Stellvertreterin bleibt Luise Amschl. Um die Kassengeschäfte kümmert sich weiter Gollwitzer, die Protokolle schreibt wieder Martin Mahl. Die Kassenprüfung übernimmt die KAB Maria Waldrast. SPD-Stadtrat Gerald Bolleininger beantwortete die Frage nach der Notwendigkeit eines Kartells mit "Ja - jeder Ortsteil bräuchte ein Kartell". Bei den Berichten der Delegierten der angeschlossenen Vereine sagte Gollwitzer für den VfB, dass das 60. Jubiläum vom 21. bis 23. Juli mit einem Preisschafkopf, sportlichen Turnieren, Gottesdienst und Frühschoppen geplant sei. Der Vereinswirt habe gekündigt, für die Nachfolge gab es bereits Gespräche. Der Zutritt zu der Kegelbahn sei weiter möglich. Für die KAB meldete Heike Gmeiner die nächsten Termine mit Fastenessen und Osterkerzenverkauf. Das Pfarrfest wird heuer wohl wegen Helfermangel entfallen. Die Waldrastsiedler wollen wieder einen Maibaum aufstellen.Für den Herbst will das Kartell mit der Stadt eine Bürgerversammlung im Ortsteil abhalten. Themen sind das Gewerbegebiet West IV und der Hochwasserschutz. Die nächste Sitzung findet am 5. Juli statt.