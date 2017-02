"Alle Wege führen nach Rom", stand im Lateinunterricht auf Wachstafeln und Papyrusrollen zum Beschreiben nach antikem Vorbild. Ein Weg für Mädchen, um das Abitur abzulegen, führt ans Elly-Heuss-Gymnasium.

Quiz am Whiteboard

Infoabend am 7. März

(rdo) Die Schule sieht ihre Aufgabe darin, jungen Frauen die gymnasialen Kernkompetenzen zu vermitteln, gerade auch mit Blick auf mathematische, naturwissenschaftliche und technische Studiengänge und Berufe. Großer Wert wird auf soziales Lernen und eine ästhetisch-musische Bildung gelegt.Darum boten Schüler und Lehrer bei der "Elly-Rallye" gymnasialen Lernstoff interessant verpackt zum Kennenlernen, wie Rektor Reinhard Hauer erläuterte. Lotsinnen aus der jetzigen 5. Klasse nahmen die interessierten Mädchen aber auch deren Eltern unter ihre Fittiche und zeigten das Schulgebäude mit vielen interessanten Lernstationen. Dabei kam die moderne Technik in Form von Whiteboards spielerisch zum Einsatz: als Quiz in den Sprachen Englisch, Französisch und Latein. In Deutsch fertigten die Teilnehmerinnen lustige Lesezeichen an und in Geografie lockte eine Deutschlandreise zur großen Tour.Verblüffende Experimente enthüllten Geheimnisse der Physik. Beispielsweise änderte sich die Richtung eines Wasserstrahls durch Reibungselektrizität bei der Annäherung eines elektrisch aufgeladenen Plastikstabs. Ballone und Tischtennisbälle bewegten sich im Luftströmungskanal mittels eines Föhns. Im Chemiesaal durften Versuche mit Indikatoren und Reaktionen mit Wasser ausprobiert werden.Die Schule mit etwa 580 Schülerinnen pflegt über Austauschprogramme internationale Begegnungen. Im Erasmus-Programm "Something for Nothing" erfolgt ein Wissensaustausch zwischen den fünf Nationen Niederlande, Dänemark, Türkei, Italien und Deutschland zu sozialen Themen wie Flüchtlingsbetreuung und ehrenamtliches Engagement, wie beispielsweise die Verköstigung durch die Tafeln.Das Ganztagsangebot "Elly eins plus" bietet Hausaufgabenbetreuung und attraktive Freizeitangebote mit Sportakrobatik, Gymnastik, Tanz, Ausflügen und mehr. Je nach Zahl der Anmeldungen können offene und gebundene Gruppen eingerichtet werden. Ergänzt wird das Konzept durch das täglich frisch zubereitete Mittagessen. Eine Gruppe bastelte vor den Augen der Zuschauer Teelichter aus geometrischen Formen.Im Religionsunterricht wandelten die Schülerinnen bei einem Bibelquiz auf den Spuren von Adam und Eva. Das Leben in einem Wassertropfen per Mikroskop entdecken, war in Biologie möglich. Das kamen Kleinstlebewesen wie Pantoffeltierchen und verschiedene Algen zum Vorschein. "Sieben Sekunden schweben" lautete das Motto bei Natur und Technik: aus Papier gebastelte Ahornflieger flogen vom Obergeschoss in die Aula hinab. Ein Geschicklichkeitsparcours in der Turnhalle, "laufende Bilder" im Kunstunterricht und eine Theateraufführung rundeten das Programm ab. Wer fleißig alle Stationen besucht hatte, erhielt ein Geschenk zur Erinnerung.Ein Informationsabend für Eltern zum Übertritt findet am 7. März um 19 Uhr in der Aula des Elly-Heuss-Gymnasiums statt. Alle Einzelheiten zum Übertritt finden sich auf der Homepage: ehg-wen.de