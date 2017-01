Über die 95 Thesen am Kirchenportal in Wittenberg sagt Professor Thomas Kothmann: "Mit den Thesen wollte Luther nicht den Ablass abschaffen, sondern dessen Missbrauch." Der streitbare Protestant bewegt die Menschen bis heute.

Geschichte geprägt

Kritik an Geldgier der Kurie

(sbü) Der Vortrag über Martin Luther eröffnete die Veranstaltungsreihe 2017 des Freundeskreises Weiden der Evangelischen Akademie Tutzing. Passend zum Reformationsjubiläum referierte der Religionspädagoge Professor Thomas Kothmann von der Universität Regensburg über "Martin Luther, Mensch zwischen Gott und Teufel".Der evangelische Theologe ist als Autor zahlreicher Bücher und religiöser Schriften bekannt. Zuletzt veröffentlichte er einen Aufsatz über Philipp Melanchthon, der neben Martin Luther als einer der bekanntesten Reformatoren gilt. Mit einem Zitat aus den Schriften dieses Reformators - "Und er mag tot sein, er lebt" - beendete Kothmann auch seinen Vortrag. Dieser Satz sollte die geschichtsprägende Bedeutung des Reformators Luther symbolisiert. Der Referent erwähnte in diesem Zusammenhang, dass selbst Kaiser Karl V. im Jahre 1547 nach seinem Sieg über die Protestanten im Schmalkaldischen Krieg Respekt vor Luther bekundet hatte. Am Grab seines erbitterten Gegners soll sich der Kaiser geweigert haben, Luthers Leichnam verbrennen zu lassen.Im Vortrag selbst wechselte der Referent immer wieder zwischen historischen Begebenheiten aus dem Leben Martin Luthers und Auszügen aus seinen Schriften. So entstand das Bild eines Menschen, der nicht nur eine entscheidende Weichenstellung für die europäische Geschichte auslöste, sondern bis heute unser religiöses und weltanschauliches Wertesystem prägt.Die Schlussfolgerungen zur persönlichen Charakterisierung des Menschen Luther überließ Professor Kothmann weitgehend seinen Zuhörern. Dennoch befasste sich ein langes Kapitel des Vortrags mit der Frage "Wer war Luther?" Einige Antworten brachten zeitgenössische Bilddarstellungen des Reformators, wie zum Beispiel dem "Herkules Germanicus" von Hans Holbein d. J. aus dem Jahre 1522. Auch neuzeitliche Darstellungen Luthers wie das Bild von Mathias Prechtl wurden gezeigt.Kothmann meinte aber auch: "Die Identität Luthers bestimmt sich aus der Abgrenzung zum Papst." Zudem sei Luther anfänglich ein durch "Prügelpädagogik verängstigter Mensch" gewesen. Seine Entscheidung, Mönch zu werden, fiel durch das aus Angst vor einem Gewitter abgegebene Gelübde: "Hilf du, heilige Anna, ich will Mönch werden." Mit dem Mönchsein hätte es Luther sehr genau genommen, führte Kothmann aus. "Einen strafenden Gott konnte Luther nicht lieben." Die reformatorische Erleuchtung "von den bedrückenden Gedanken von Gottes Strafgerechtigkeit befreit" sei, wie Luther selbst berichtet habe, "auf der Kloake gekommen".Alle wichtigen Fakten aus Luthers Leben wurden im Vortrag dargestellt. So der Namenswechsel von Luder auf Luther, Kirchenbann, Bauernkrieg, Heirat mit Katharina von Bora, sechs Kinder, Bibelübersetzung, Katechismus bis hin zu Luthers Tod im Jahre 1546. Nicht unerwähnt blieben Luthers negative Einstellung gegenüber Juden sowie sein Einfluss auf die Demokratisierung der Bildung.Luther habe auch "Kritik an der unerschöpflichen Geldsucht der Kurie" geübt. Luthers Berufung auf das Gewissen beim Reichstag in Worms gilt laut Kothmann bis heute "als Merkmal des evangelischen Glaubens".