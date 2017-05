Standfest muss er sein. Im richtigen Drehsinn bemalt. Und von Diebstahl verschont. Alles zutreffend für den neuen Maibaum, der den Unteren Markt ziert.

(hcz) In der Altstadt, dem "Wohnzimmer der Stadt", so Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, schmückt seit dem Maifeiertag ein 25,70 Meter hoher Maibaum den Unteren Markt. Nach einem Festzug von der Volkshochschule über die Allee und den Oberen Markt stellten ihn die Männer und Frauen des Bauhofs mit Unterstützung von THW, Feuerwehr und Holzbau Koller vor dem "Alten Eichamt" auf.Angeführt von Heimatring-Schriftführer Michael Bihler und der Stadtkapelle zogen Abordnungen der Soldaten-, Brauchtums-, Siedler- und Stammtischvereine mit ihren Fahnen durch die Stadt. Heimatring-Vorsitzender Günther Magerl und die Honoratioren der Stadt folgten. Am Unteren Markt war bereits das "Maibaumfest" in vollem Gang. Tausende von Bürgern nutzten die Gelegenheit bei angenehmem Wetter "die Freiluft-Saison" zu eröffnen, wie Seggewiß es ausdrückte. Die Vereine hätten "ein schönes Bild dazu" gegeben, stellte das Stadtoberhaupt fest. Magerl stellte den neuen Maibaum vor. Da der alte nicht wieder verwendet werden konnte, habe Seggewiß einen neuen spendiert. Stadtförster Wolfgang Winter habe ihn ausgesucht und gefällt. Tobias Berger und Fritz Lehner vom Malerfachverein hätten ihn gestrichen. Nach bayerischer Tradition sei eine weiß-blaue Spirale - wichtig: von unten links nach rechts oben gedreht - aufgemalt. Dass er in der Walpurgisnacht nicht gestohlen werden konnte, dafür seien die Landsmannschaft der "Deutschen aus Russland" und die "Soldatenkameradschaft 1883 Rothenstadt" verantwortlich. Acht, von Gewerbelehrer Johann Hagn gefertigte, Handwerkerzeichen und in der Mitte das Zeichen des Handwerks würden den Baum schmücken, sagte Magerl. Am Wappenkranz befänden sich die Zeichen der Partnerstädte Weidens. Das musikalische und kulturelle Rahmenprogramm gestalteten die Jugendblaskapelle, die Stadtkapelle und der Volkstrachtenerhaltungsverein "D'Altbairischen". Heimatring-Stellvertreter Norbert Uschald führte durch den Nachmittag.