Weiden/Neustadt. Also gut: Um den billigen Kalauer "Ach, Egon" kommen wir nicht herum. Der Seufzer, ursprünglich Titel eines Heinz-Erhardt-Films, entfuhr etlichen Rettungsdienstlern seit dem frühen Freitagmorgen. Das gleichnamige Sturmtief bescherte den Mitarbeitern der Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) mal wieder ein hektisches Erwachen.

Von 6 bis 13 Uhr schickte die Leitstelle die Feuerwehr zu 61 Einsätzen in der Stadt und den Kreisen Neustadt und Tirschenreuth los. Am häufigsten waren die Aufräumqualitäten der Brandschützer gefragt. 34 Bäume waren auf Fahrbahnen gestürzt und blockierten den Verkehr. Darunter waren wichtige Adern wie die B 22 und die B 299."Die B 22 zwischen Erbendorf und Altenstadt ist auf jeden Fall bis 18 Uhr gesperrt", prophezeite Herbert Putzer von der ILS am Freitagmittag. Bei den heftigen Schneeverwehungen hätten Lastwagen größte Schwierigkeiten, nicht in den Graben zu rutschen.Richtige Sturmschäden wie abgedeckte Häuser oder Schneelawinen von Dächern hat sich Egon zwar verkniffen. Dafür wehte er einen Bauzaun davon und riss Plakate ab. In Kemnath ließ der Bürgermeister sicherheitshalber den Waldkindergarten von der Feuerwehr räumen. Bei Kirchenthumbach rutschte ein Schulbus vom Asphalt, seinen Fahrgästen passierte zum Glück nichts. Anders als beim Blitzeis am Tag vor Heiligabend hatten Sanitäter weniger zu tun. Egon verschonte die ILS mit Brüchen und Prellungen. Dennoch mahnt Herbert Putzer zur Vorsicht: "Wenn es zu schneien anfängt, nehmen die Verwehungen zu, dann kommen die Räumdienste kaum hinterher." So klagten die Winterdienstleute auf der B 22 ständig, dass sie nach einer Runde mit der Schneefräse sofort von vorne beginnen müssten. Putzers Tipp: "Am besten daheim bleiben."