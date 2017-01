Mann angefahren und geflüchtet

(rg) Der Anrufer hatte nicht gelogen. Auf einem Verbindungsweg in Neunkirchen liege eine Person, nachdem sie ein Wagen angefahren habe, hatte er der Polizei am Dienstag gegen 22.10 Uhr mitgeteilt. Tatsächlich fanden die Polizisten zwischen der Straße "An den Weihern" und der Tennisanlage der TG Neunkirchen einen 18-jährigen Neunkirchener. Der junge Mann erzählte, er sei spazieren gegangen, als ihn ein dunkles Auto erfasst habe. Der Fahrer beging Unfallflucht.

Laut Polizeibericht erlitt der 18-Jährige "mittelschwere" Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum. Wegen des dunklen Wagens sucht die Polizei nach Zeugen: Hinweise an die Weidener Inspektion, Telefon 0961/401-321.