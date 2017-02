Am 16. Februar 1952 gaben sie sich in der Josefskirche das Jawort. Den Hochzeitsanzug für ihren Heinz hatte Marie Buhl dafür selbst genäht. Es folgte nach einiger Zeit die gemeinsame Wohnung - und schließlich Sohn Jürgen .Da Heinz Buhl bei Bekanntgabe der Eheschließung sofort gekündigt worden war, arbeitete er fortan auf dem Bau. Er schulte zum Stuckateur um und gründete einen Betrieb. Vielen ist sein Stuckateurgeschäft heute noch ein Begriff. Bei der DJK war er zudem lange Leiter der Abteilung Fußball. Mitglied ist er auch bei der 7er-Soldatenkameradschaft und den Pfadfindern St. Georg. Jahrelang war er in der Vorstandschaft der Bau-Innung tätig. Marie Buhl ist heute noch jede Woche aktiv in der Gymnastikgruppe des Postsportvereins sowie bei der KAB und beim Frauenbund Herz-Jesu.Vor einigen Jahren traf beide ein schwerer Schicksalsschlag. Ihr Sohn Jürgen erkrankte schwer. "Wir sind froh, dass wir unsere Schwiegertochter Jutta haben, die sich kümmert." Stolz sind die zwei auch auf Enkelsohn Sebastian , der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der OTH tätig ist. Er, die Urenkelinnen Thea und Lena und Enkeltochter Bernadette gratulierten ebenso wie Oberbürgermeister Kurt Seggewiß .