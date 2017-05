Püchersreuth . Grundschüler der Klassen 3 und 4 nahmen am bundesweiten Känguru-Wettbewerb teil. Sie hatten an 24 Aufgaben in drei Niveaus geknobelt. Bei der Preisverleihung erhielt jedes Kind Urkunde, Aufgabenheft und Spiel. Ein Schüler machte deutschlandweit einen 2. Preis. Ein Schüler schaffte den weitesten "Känguru-Sprung" - die größte Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen Antworten. Lehrerin Maria Schmid (im Bild) und Konrektorin Elisabeth Kroeker gratulierten. Bild: tok