Ein Messeveranstalter aus dem Landkreis Tirschenreuth verklagt die Stadt Weiden. Er wollte im Mai 2016 in der Mehrzweckhalle eine Seniorenmesse "50+" organisieren. Daraus wurde nichts: Die Halle war von November 2015 bis April 2016 als Notunterkunft für Flüchtlinge gesperrt.

"Mitarbeiter entlassen"

Der Streit geht vor Gericht: Das Landgericht Weiden befasst sich am Montag, 8. Mai, 13 Uhr mit der Forderung auf Schadensersatz. Der Messeveranstalter will 10 000 Euro - nach seinen Angaben nur ein "Teilbetrag" des Gesamtschadens. Mit einer vergleichbaren Messe habe er 2014 einen Gewinn von 33 700 Euro gemacht. Bei der "50+"-Messe handelt es sich um eine Art Gewerbeschau, in der Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für die ältere Generation anbieten.Schon im Oktober 2014 habe er den Wunschtermin für 2016 reserviert. Vom städtischen Verantwortlichen sei ihm der Termin bestätigt worden. Die gewünschten drei Tage (Aufbau plus Messe) wurden im Belegungsplan eingetragen. Er habe auch einen schriftlichen Mietvertrag erbeten, den er aber nicht bekam. "Es klappe auf jeden Fall, den Mietvertrag erhalte er vier Monate vor der Veranstaltung", soweit sein Anwalt in der Klage. Im Oktober bekam er zudem die Zusage, dass der Oberbürgermeister die Eröffnungsrede halten werde. Per Mail übersandte der Pressebeauftragte der Stadt das Grußwort für Homepage und Druckpresse. Im November 2015 habe der Veranstalter durch einen Presseartikel erfahren, dass in der Mehrzweckhalle Flüchtlinge untergebracht werden.Der Kläger sagt, ihm sei ein fünfstelliger Gewinn entgangen. Außerdem macht er geltend, dass bereits Kosten durch vorbereitende Tätigkeiten entstanden seien: mindestens 7700 Euro. Dazu komme "immaterieller Imageverlust" von 5000 Euro. Das Scheitern der Seniorenmesse habe seine Existenz bedroht: "Der Kläger musste sämtliche Mitarbeiter entlassen", schreibt der Anwalt. Nicht bestritten wird, dass die Stadt eine Alternative fand: Der Veranstalter hätte die Max-Reger-Halle nutzen können, was ihm zu teuer war.An diesem Punkt setzt der Anwalt der Stadt Weiden, Lutz Rittmann, an. Die Miete für die Mehrzweckhalle hätte 1500 Euro betragen, die Miete für die Max-Reger-Halle 3640 Euro. Wenn tatsächlich stimme, dass mit der letzten Seniorenmesse ein Reingewinn von 33 700 Euro erzielt wurde, wäre dieser Gewinn durch die höhere Saalmiete um 2140 Euro geschmälert worden. Rittmann: "Er hätte dann, wenn seine Behauptungen stimmen, immer noch einen Gewinn in Höhe von 31 621 Euro erzielt." Für den Anwalt der Stadt wäre die Absage der Messe in diesem Fall "bar jeder Vernunft" gewesen.Rittmann bestreitet auch, dass der Messeveranstalter von dem Pressebericht überrascht wurde. Bereits am 28. Oktober 2014 habe die Stadt in einem Schreiben über die Möglichkeit informiert, dass in der Mehrzweckhalle bei "dringender Erfordernis" Asylbewerber untergebracht werden können. Im Oktober 2014 hatte die Stadt den "Notfallplan" öffentlich vorgestellt. Der Plan, notfalls auch die Mehrzweckhalle zu sperren, stieß auf größere Proteste von Vereinen. Der Ernstfall trat ein Jahr später ein: Die Halle war von November 2015 bis 30. April 2016 als Notunterkunft belegt, danach erfolgte die - schon vorher nötige - Sanierung.