Mini gegen Haus katapultiert

Verletzt wurde niemand. Dafür fiel der Sachschaden mit rund 30 000 Euro hoch aus. Schuld an dem Unfall war laut Polizei ein Hyundai-Fahrer (89). Der war am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Regensburger Straße stadteinwärts unterwegs und prallte aus Unachtsamkeit auf einen am Straßenrand geparkten Mini. Die Wucht war so groß, dass der Kleinwagen gegen eine Hauswand knallte. Beide Autos mussten wegen Totalschadens abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an der Hauswand ist, steht laut Polizei noch nicht fest.