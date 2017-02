Durch die Handwerksbetriebe in der Region tobt ein Sturm der Entrüstung. "Etwas Besseres als der Wazim kann uns gar nicht passieren", lobt Kfz-Meister Josef Häusler seinen Lehrling in Altenstadt. Nur: Jetzt hat der 18-jährige Afghane die Ablehnung und Aufforderung zur Ausreise bekommen - mitten in der Ausbildung.

Schock im Dezember

Protest auf breiter Front

Gibt's doch gar nicht! Eigentlich hat der Bund das Aufenthaltsgesetz 2016 ergänzt: Ein Flüchtling darf drei Jahre eine Ausbildung machen und dann zwei Jahre in dem Beruf arbeiten ("3+2-Regelung"). Das gilt in ganz Deutschland. Nur in Bayern nicht. Das bayerische Innenministerium hat "Vollzugshinweise" an die Ausländerämter der Städte und Kreise geschickt, die das Bundesrecht fast komplett aushebeln.Laut einem Innenministeriellen Schreiben vom 19. Dezember dürfen Beschäftigungserlaubnisse nur noch Flüchtlingen aus fünf Ländern erteilt werden: Syrien, Irak, Iran, Somalia, Eritrea. Dies basiere auf ihrer hohen Bleibewahrscheinlichkeit. Asylbewerber aus "sicheren Herkunftsländern" dürfen nicht arbeiten.An der Europaberufsschule schlug diese Nachricht wie eine Bombe ein. Die Hälfte der Schüler der Berufsintegrationsklassen ist betroffen. 51 werden im Herbst auf den Arbeitsmarkt entlassen. "Zwei Jahre haben wir darauf hingearbeitet wie die Ochsen", sagt Koordinator Manfred Wichmann. Jetzt das: 24 dürfen keine Lehre beginnen. Betroffen sind Schüler aus Afghanistan, Ukraine, Pakistan, Elfenbeinküste und Äthiopien."Wir geben unser Bestes", versichert Jansib Tanha, 19-jähriger Afghane, der im Frühjahr den Quali mitschreibt. Er will Kfz-Mechatroniker werden, hat schon zwei Praktika gemacht. Balke hat keinen Zweifel, dass Jansib das schafft - wenn man ihn lässt. Die Vermittlungsquoten seien hervorragend, ebenso die Rückmeldungen aus den Betrieben. "Die wären so scharf drauf. Die wollen arbeiten, wollen eine Ausbildung", bedauert Sozialpädagoge Christian Balke seine Schüler.Und die Wirtschaft wäre scharf auf sie: "Wir brauchen jeden", sagt Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg. "Jemandem, der so gut vorbereitet ist, sollte man eine Chance geben." Im Agenturbezirk Weiden sind 2016 über 300 Lehrstellen unbesetzt geblieben. "Die Flüchtlinge können unser Problem auf dem Lehrstellenmarkt ohnehin nicht lösen." Aber sie wären ein Anfang. Die "3+2-Regelung" basiert auf einem Vorschlag der IHK. Der Protest in München fiel entsprechend energisch aus. "Wir sind im Gespräch mit der Staatsregierung und hoffen auf eine gute Lösung", sagt Helmes.Einen Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion im Landtag hat die CSU-Mehrheit abgeschmettert. Abgeordnete Annette Karl (SPD) ist enttäuscht: "Jetzt wären die jungen Leute soweit, kämen auf eigene Füße, würden den Fachkräftemangel lindern. Und dann zwingt man sie, untätig herum zu sitzen." Betriebe bräuchten Rechtssicherheit."Wer schon eine Ausbildung aufgenommen hat, darf bleiben", weiß IHK-Geschäftsführer Helmes. Das scheint sich nicht zum Bamf durchgesprochen zu haben. Außer Wazim Karimi (Lehrbetrieb Häusler) haben auch Azubis von ATU und einer Heizungsbaufirma Ausreiseaufforderungen bekommen. "Da läuft doch was schief", protestiert Kfz-Meister Häusler. "Wir tun uns so schwer, Lehrlinge zu finden. Keiner will sich mehr schmutzig machen, jeder studieren."Häusler hat Gott und die Welt eingeschalten. Landrat Andreas Meier, MdB Uli Grötsch, das Bayerische Fernsehen, einen Anwalt. "Es ist doch widersinnig: Unsere Gesetze reichen nicht aus, um Straffällige abzuschieben. Aber die Anständigen wirft man raus." In der Werkstatt schleift sein angehender Lackierer aus Afghanistan ein Autoteil. "Der Wazim passt", sagt Kollege Philipp (16): "Ohne ihn wäre ich der einzige Lehrling." Wazim Karimi legt die Poliermaschine zur Seite - aber nur kurz. "Ich möchte bleiben und weiter in diesem Beruf arbeiten."