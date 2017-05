Mit gefundenem Ausweis in Weiden unterwegs

Eine 15-Jährige versuchte sich am Freitag, 5. Mai, gegen 23.15 Uhr mit einem falschen Ausweis, Zutritt zu einer Weidener Diskothek zu verschaffen.

Wie die Polizei berichtet, legte sie am Eingang der Lokalität einen Ausweis vor, der sie als 18-Jährige auswies. Da das eingetragene Alter mit dem Aussehen der jungen Dame nicht übereinstimmte, wurde zunächst die Polizei hinzugezogen. Nachdem die Beamten den Ausweis überprüft hatten, stellte sich heraus, dass dieser bereits seit knapp zwei Jahren als verloren gemeldet war. Bei einer eingehenden Befragung der jungen Dame gestand diese dann, dass sie den Ausweis, den sie gefunden hatte, nur zur Legitimation nutze, um nachts in Diskotheken zu kommen. Aufgrund ihres tatsächlichen Alters von 15 Jahren bliebe ihr das ansonsten verweigert.Noch am selben Abend wurde die Jugendliche Ihren überraschten Eltern übergeben. Zudem ist gegen die 15-Jährige ein Strafverfahren wegen Unterschlagung und Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet worden.