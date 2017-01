Mächtig was los war auf der Einöde Ödgarten in der Gemarktung Unterauerbach. Mit vielen Freunden und Bekannten und im Kreise seiner Familie feierte Willibald Schutzeichel seinen 75. Geburtstag.

Vor über 25 Jahren erwarben Willibald und Annemarie Schutzeichel das Anwesen in Ödgarten und haben von einem kleinen Familienhaus zu einem schönen Domizil umgebaut. Auch in den Vereinen engagierte sich der Jubilar. So gratulierten für die FFW Unterauerbach Kommandant Anton Grabinger und Siegfried Held. Ein besonderes Hobby hat Willibald Schutzeichel in der Jagd und der Hundeausbildung. Die zwei Jagdhonbläsergruppen der Hegegemeinschaft Schwarzenfeld und der Hegegemeinschaft Neunburg gratulierten musikalisch und dankten für die jahrelange intensive Mitarbeit, wo der Jubilar auch als Jagdhornbläser aktiv war.Seit vielen Jahren organisiert der nun 75-Jährige die Ausbildung der Jagdhunde und bereitet Hund und Hundeführer auf Prüfungen vor, denn ein gut ausgebildeter Jagdhund ist ein zuverlässiger Garant für waidgerechtes Jagen. Ingmar Bergmann gratulierte stellvertretend für die Hundeführer und wünschte sich noch lange eine intensive Zusammenarbeit zum Wohle der Tiere, des Waldes und der Jagdfreunde.