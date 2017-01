Was hat es auf sich mit dem "Heimatboom"? Volksmusik, Trachten und Traditionen sind wieder "in". Ist zum Erhalt der Heimat der Schutz der Natur nötig? Diesen Fragen ging der Landesbund für Vogelschutz nach.

Auch rational erhaltenswert

Heimat positiv besetzt

Heimat ist ein Symbolbegriff für gelungene Lebensverhältnisse, für die der sorgsame Umgang mit Natur und Landschaft eine der zentralen Voraussetzungen ist. Der Arten- und Biotopschutz ist dafür eine tragende Säule. Christian Stierstorfer

(rdo) "Neben der kulturellen Identität einer Region ist die Landschaft ein wichtiger Teil der Heimat, wie sie von den Menschen empfunden wird", sagte Christian Stierstorfer bei einem Vortrag der LBV-Kreisgruppe beim "Alten Schuster".Heimat-, Landschafts- und Naturschutz haben gemeinsame historische Wurzeln. Bereits im vorletzten Jahrhundert reagierten viele Menschen empört auf Landschaftsveränderungen durch Industrialisierung, neue Verkehrswege und die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft, weil sie das als Zerstörung ihrer Heimat ansahen. Viele Auseinandersetzungen von damals hätten nichts an Aktualität verloren.Allerdings gehe es heute oft nur noch um Reste der ursprünglichen Natur beziehungsweise der gewachsenen, vielfältigen Kulturlandschaft. Brauchen wir diese Reste überhaupt für unser Heimatgefühl? Ist zum Erhalt der Heimat der Schutz der Natur nötig? Oder sind unsere Berge und Täler auch ohne Luchs, Arnika und Brachvogel schön? Was ist Heimat? Solche Fragen standen unter anderem im Mittelpunkt des Vortrages.Naturschutz ist eine Kulturleistung, stellte der Referent von der LBV-Geschäftsstelle Straubing fest. Die Gesellschaft entscheide sich bewusst dafür, Teile der gewachsenen Kultur- und Naturlandschaft zu erhalten und ihr Bestehen durch ein funktionierendes Netzwerk von Schutzgebieten zu gewährleisten. Die Frage nach dem Nutzen, für wen und was auch immer, sei dabei nicht entscheidend. Stierstorfer zog die Parallele zu archäologischen und kulturellen Funden, Stätten und Kunstwerken: Niemand hinterfrage, ob es sinnvoll sei, den Regensburger Dom oder die Steinerne Brücke zu erhalten. Sich dagegen zu entscheiden, käme einem fatalen Kulturbruch gleich, einer Entwurzelung der Menschen und damit einem Verlust an Heimat. Ethische Aspekte verböten es auch, den Verlust der biologischen Vielfalt hinzunehmen.Rationale Gründe sprächen für den Erhalt der biologischen Vielfalt: Schon allein aufgrund des Vorsorgeprinzips müsse die Arten- und Biotopvielfalt erhalten bleiben. Denn die Funktionen jeder Art, ökologische Zusammenhänge und der Erhalt der Artenvielfalt besäßen einen derzeit kaum abschätzbaren ökonomischen Wert. Sie böten die unermessliche Vielfalt von biologischen Strukturen, von denen die wenigsten bisher detailliert erforscht wurden. Eine große Möglichkeit stelle die Bionik mit der Übertragung von Phänomenen der Natur auf die Technik dar. "Mit jeder Art verlieren wir eine Option für die Zukunft", so Stierstorfer.Der Begriff Heimat sei heute durchaus positiv besetzt und in der Öffentlichkeit zunehmend präsent, beobachtete Stierstorfer. Heimat sei kein Tabu mehr, völkisch-national-rassische Ansätze seien obsolet. Zunehmendes Heimatbewusstsein verstand er teilweise als (Gegen-)Reaktion auf Globalisierung und Nivellierung, den Verlust von Vielfalt und Eigenart, sowohl kulturell als auch in der Landschaft.Natur und die Kulturlandschaft seien wesentliche Bestandteile von Heimat, schloss der Referent. Sie seien aber nur ein Teil dessen, was für viele Menschen zur Heimat gehört. Für den Naturschutz bedeute dies: Er kann und soll Heimat nicht umfänglich neu definieren. Naturschutz könne aber den Entwicklungsprozess Heimat mitgestalten und entscheidend prägen, sich also als feste Komponente positionieren. Der Erhalt und die nachhaltige Weiterentwicklung unserer vielfältigen und historisch gewachsenen Kulturlandschaft sowie Reste der ursprünglichen Natur seien ein umfassendes kulturelles Anliegen.Im Namen der LBV-Kreisgruppe dankte Adolf Küblböck dem Referenten. Bei der Diskussion sahen die Gäste das Greening-Programm der Landwirtschaft als ersten Ansatz, der noch viel mehr vertieft werden müsse. Monokulturen für Biogas seien dagegen Gift für die Artenvielfalt und deren Erhalt.