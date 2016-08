"Seit 14 Jahren bin ich Sportredakteur beim ,Neuen Tag' in Weiden", erklärt Josef Maier. Als der Redakteur jung war, spielte er gerne Fußball und las gerne den "Kicker".

Wer schreibt denn da? Dieses Jahr führte der NT-Jungreportertag die 12 Mädchen und Jungen durch die Gebäude des "Neuen Tag". Die Nachwuchsreporter sind zwischen 8 und 14 Jahre alt. In Zusammenarbeit mit dem Ferienprogramm des Stadtjugendrings Weidens bekommen die Kinder und Jugendlichen Einblick in die Arbeit von Reportern und Redakteuren und lernen wie Zeitung gemacht wird. In verschieden Teams haben die jungen Reporter fotografiert und NT-Persönlichkeiten interviewt.



Mit Rat und Tat stehen ihnen dabei die Mitarbeiter des Medienhauses zur Seite. Betreut wurden die Kinder von Volontärin Lena Schulze sowie den Praktikanten Patrick Zimmermann und Miriam Beckert. "Am besten hat mir das Interviewen gefallen", berichtet Martina. "Herr Gottlöber war sehr nett und witzig." "Ein spannender Tag", so lautet das Resümee unserer Nachwuchsreporter. Das Ergebnis sehen Sie auf dieser Seite.

Der "Kicker" ist eine Fußballzeitschrift. Nach dem Abitur hatte sich der Sportfan dann beim "Kicker" beworben. Er wurde zu seinem Pech nicht genommen, aber der Chef dort riet ihm, zu einer Regensburger Zeitung zu gehen. Dort bekam er eine Stelle als freier Mitarbeiter und berichtete über Volleyball, Leichtathletik und Reitsport.Danach kam Josef Maier zum "Neuen Tag", wo er erst als Wirtschaftsredakteur und dann als Sportredakteur angestellt wurde. Überraschend war für ihn, dass ein Sportreporter mehr im Büro sitzt, als draußen die Spieler zu interviewen: "Am besten gefallen mir deshalb die Interviews mit den Sportstars", sagt der 50-Jährige. Die peinlichsten Momente in der Arbeit sind für ihn Schreibfehler.Er hat schon Fußballstars vom FC Bayern München, wie Jérôme Boateng, Philipp Lahm und Kingsley Coman, interviewt. In der Zukunft will er noch viele Stars interviewen und viele Geschichten schreiben. Von Adrian Schraml (11), Jonas Krämer (11) und Linus Winter (11)