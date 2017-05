Gerade hat man sich ein wenig an das Gerüst gewöhnt, das seit Beginn der umfassenden Sanierungsarbeiten im April das Alte Rathaus umspinnt. In diesen Tagen verändert sich die Ansicht erneut - und zwar gravierend.

Täuschend echter Giebel

Kosten: 1,5 Millionen Euro

Baustellenführungen Was hinter Brettern, Planen und Gerüst passiert, soll kein Geheimnis bleiben. Am Tag des offenen Denkmals, der deutschlandweit auf Sonntag, 10. September, fällt, will Architekt Anton Landgraf Baustellenführungen am Alten Rathaus anbieten. Weitere Informationen folgen. (mte)

An den Seiten des historischen Wahrzeichens im Kern der Stadt spannen Arbeiter entlang der oberen Gerüst-Etagen in bester Christo-Manier weiße Planen. Rund ums Erdgeschoss wird kräftig gehämmert. Es verschwindet rund herum hinter einem Bretterverschlag."Übersteigschutz" nennen das die Experten. Unter anderem Erfahrungswerte bei Sanierungsarbeiten in Amberg haben gezeigt, dass ein solcher nötig ist, um das Besteigen des Gerüsts durch Unbefugte zu verhindern, erklärt Tobias Dietl vom Hochbauamt der Stadt. Trotzdem werden die Bürger im "Wohnzimmer der Stadt" bis Ende des Jahres keine Bretter vor dem Kopf haben müssen.Stattdessen werden auf die Plastikplanen allgemeine historische und aktuelle Bilder der Stadt, des Alten Rathauses, von Oberen und Unteren Markt gedruckt und auf den Brettern angebracht. Die Plane an der Giebelseite gerät gar zum Hingucker, verheißt Bauingenieur Dietl: Hier soll eine Plane die Originalansicht des Alten Rathauses zeigen. "Die Bilder sind bereits in Druck. Spätestens übernächste Woche wird sie der Gerüstbauer anbringen", sagt Dietl.Derweil steht der Zimmerer schon in den Startlöchern. Er wird sich im Juni und Juli den Dachstuhl samt der maroden Balken vornehmen. "Die weiteren Gewerke werden nach und nach ausgeschrieben." Geschafft sind die Sanierungsarbeiten mit den Arbeiten am freigelegten Rathaus-Sockel wohl erst Mitte 2018. Die Planen aber könnten früher verschwinden. Im Optimalfall kurz vor Beginn des Christkindlmarktes, sagt Dietl. Das hänge stark von der Witterung ab. Kann das Gerüst doch erst weichen, wenn der Neuanstrich des Alten Rathauses geschafft ist.Die Sanierung - geplant und abgewickelt vom Amberger Ingenieurbüro ALS - betrifft vor allem den 500 Jahre alten Dachstuhl, der im Bereich der Dachkonstruktion und -eindeckung Schäden aufweist. Daneben soll auch die Fassade samt der Fensterbilder komplett überarbeitet werden. Die Sanierung kostet voraussichtlich 1,544 Millionen Euro. Rund 60 Prozent davon werden gefördert.