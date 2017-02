Ein Jugendlicher leistete am gestrigen Sonntagabend bei einer Polizeikontrolle in Weiden erheblichen Widerstand gegen die Polizisten. Der junge Mann war gegen 21 Uhr mit einem unbeleuchteten Fahrrad nahe des Eisstadions an einer Streife vorbeigefahren. Die Beamten wollten ihn zu einer Kontrolle anhalten, dieser Aufforderung kam der Jugendliche aber nicht nach.

Erst nach einer erneuten Aufforderung hielt er abrupt an, kehrte um und beleidigte die Polizeibeamten mit diversen Kraftausdrücken. Nachdem er sich nicht ausweisen wollte, erklärten ihm die Beamten die vorläufige Festnahme. Laut Polizeiangaben leistete er vehement Widerstand, so dass er selbst sowie vier Polizeibeamte zu Fall kamen. Die Polizisten mussten den Fahrradfahrer fesseln. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Ordnungshüter den Personalausweis. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 14-jährigen Jugendlichen handelte. Erst als die Mutter des 14-jährigen am Dienstfahrzeug eintraf, beruhigte sich der Jugendliche wieder. Der Jugendliche zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu, die Polizisten blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 14-Jährigen.