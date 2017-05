Den Telefonagentinnen war nicht bewusst, dass sie für das Privatkonto der Chefin Geld an Land zogen. Im Gegenteil. Die Arbeit machte Freude, beispielsweise einer Rentnerin (72), die stundenweise für das Callcenter der Angeklagten arbeitete. "Ich habe das mit viel Herzblut gemacht, weil es doch um Kinder ging."

Tafel geht in Offensive

45 Prozent Provision

Sie ist fassungslos, als sie erfährt, dass die Spenden gar nicht an die karitativen Einrichtungen gingen, für die sie so engagiert geworben hatte. Seit letzten Freitag ist vor der 1. Strafkammer des Landgerichts ihre Chefin angeklagt. Die 44-Jährige hat schon gestanden, in 1633 Fällen insgesamt 110 000 Euro an Spendengeldern behalten zu haben. Das Gericht hat eine Haftstrafe von 3,5 bis 4,5 Jahren in Aussicht gestellt, die in dieser Höhe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Die Frau ist achtfach vorbestraft: wegen Betrugs, falscher eidesstattlicher Versicherung, vorsätzlichen Bankrotts, Veruntreuung von Löhnen.Ihre zehn Telefonistinnen (auf 450-Euro-Basis oder in Teilzeit für Mindestlohn) ahnten von alldem nichts. Im Gegenteil: "Das war ein sehr schönes Arbeiten." An der Pinnwand im Büro hing ein Zeitungsartikel von einer Spendenübergabe. Tatsächlich hatte die Angeklagte mit ihrer früheren Firma 2008 bis 2011 mindestens drei Mal Spenden an caritative Einrichtungen überreicht. Damit wurde gern geworben.Jeweils in der Vorweihnachtszeit 2014 und 2015 startete die 44-Jährige ihre "Weihnachtsfreuden". Konkret sollten ihre Mitarbeiter mit drei Einrichtungen in Weiden und im Landkreis Neustadt werben. Diese würden unterstützt. Alle gibt es und alle bräuchten wirklich Geld. Die Agentinnen telefonierten Gewerbetreibende im Großraum Weiden ab, großteils "Altkunden" aus früheren Aktionen. 655 Spender gaben 37 000 Euro.Das Gericht hört am Montag Verantwortliche der missbrauchten Einrichtungen, darunter den Vorsitzenden der Weidener Tafel, Josef Gebhardt. Kein Cent sei 2014 bis 2016 geflossen. "Wir haben sämtliche Kassenunterlagen geprüft." Er glaubt, dass es besser ist, öffentlich Klartext zu reden. Es sei so schwer, an Spenden zu kommen. Und gerade aktuell brauche die Tafel dringend Geld für ein neues Auto und hat damit tatsächlich eine Sponsoring-Agentur beauftragt: "Wir müssen das jetzt ruhen lassen. Momentan dürfte da einige Unsicherheit entstanden sein." Sein Aufruf: direkt Geld geben.Um das Gleiche bittet eine Sozialpädagogin einer Einrichtung für Kinder im Landkreis. Bei ihr hatte sogar eine kleine Anzahl Gewerbetreibender nachgefragt, die nach dem Anruf des Callcenters misstrauisch geworden waren. "Ich habe gesagt: Ich weiß nicht, wie viel Geld da eingenommen wird und wofür. Wenn die Firmen sichergehen möchten, dass sie an uns spenden, sollten sie direkt spenden."Die Kripo hat ermittelt, wie viel Geld gesammelt wurde. Der Betrag sorgt am Montag für einiges Aufsehen. Das Callcenter brachte 37 000 Euro für "Weihnachtsfreuden" auf. Noch viel mehr Geld kam für "Trostbären" zusammen: etwa 500 000 Euro in 20 Monaten. Ein Fünftel (70 000 Euro) behielt die Angeklagte heimlich ein. Ganz legal blieben 45 Prozent Provision (197 000 Euro) beim Callcenter. Den Rest gab sie an ihren Auftraggeber weiter, den Betreiber einer Fundraising-Agentur im Landkreis Amberg-Sulzbach.Der 57-Jährige sagt vor Gericht, dass er für jeden bestellten Bären auch einen ausgeliefert habe: "Kliniken und Rettungsdienste haben den größten Bedarf." Ein Bär koste den Spender 15 Euro plus Mehrwertsteuer. Er selbst kaufe die Teddys für 6 Euro ein. Den Rest schlucken Akquise, Porto, Verwaltungskosten. Seit 20 Jahren betreibe er die Agentur. Seit 2006 arbeite er mit der Angeklagten zusammen, deren Callcenter er zunächst als das zuverlässigste von drei beauftragten Callcentern empfand. Der Betrug: "Für mich worstcase."

Friedhof der Kuscheltiere

Von Christine AscherlAller Ehren wert, wie großzügig Bürger spenden. Sogar aller Ehren wert, wie engagiert die Weidener Telefonagentinnen diese Spender anwarben. Sie glaubten an die gute Sache. Die freundlichen Damen erklärten auch dem Gericht, wie wichtig es sei, wenn ein Notarzt einem Kind nach einem Unfall ein Kuscheltier in den Arm drücken kann. Unbestritten. Man hätte am liebsten 15 Euro auf den Tisch gelegt.Nur: Bei den "Trostbären" lohnt die Recherche auf die Organisation dahinter. In regelmäßigen Abständen distanzieren sich bayernweit das Rote Kreuz und Kliniken von dubiosen Spendensammlern. Die Kliniken Nordoberpfalz und das BRK Weiden/Neustadt besorgen sich ihre Teddys lieber in Eigenregie. Tirschenreuth hat schon einmal eine Kiste Bären zurückgeschickt, um sich nicht vor den Karren spannen zu lassen. Die "Fundraiser" mögen legal arbeiten, aber die Frage muss schon erlaubt sein, wie viele tausend Kuscheltiere der Notfalldienst im Freistaat braucht.Rein rechnerisch ergeben sich für 435 000 Euro Einnahmen bei einem Stückpreis von 15 Euro rund 29 000 Plüschteddys in zwei Jahren. Diese Menge darf multipliziert werden: Die Aktion gibt es schon seit über zehn Jahren.___E-Mail an den Autor:christine.ascherl@oberpfalzmedien.de