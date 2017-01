Die Erinnerungsarbeit der Kameradschaft 1883 ist heute besonders wichtig. Das betonen die Grußwortredner bei der Hauptversammlung. Kritik gibt's aber auch. An einem, der sich offenbar nicht erinnern will.

Ehrungen Großes Verdienstkreuz am Bande für Josef Kellner, Verdienstkreuz II. Klasse für Max Amm und Heinrich Mösbauer. BSB-Ehrenkreuz für Monika Amm und Rosa Mösbauer. Großes Verdienstkreuz des BSB an den "Motor" der Schießgruppe, Hans-Jürgen Sperling. Treuenadeln für langjährige Vereinszugehörigkeit für 50 Jahre: Hans Hiermaier. 40 Jahre: Heinrich Kick. 30 Jahre: Ludwig Kastl und Monika Kellner, Dieter Kurz, Christian Schmid und Wolfgang Tlusty. 25 Jahre: Brigitte Beierl und Georg Schmid. 10 Jahre: Evelyn Krain. (rdo)

Rothenstadt. (rdo) Ein Schlag ins Gesicht für jede Kameradschaft sei die Kritik des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke an der Erinnerungskultur um den Nationalsozialismus. Das erklärte SPD-Stadtrat Roland Richter bei der Hauptversammlung der Kameradschaft 1883 Rothenstadt. Für die Rothenstädter selbst fand Richter dafür umso lobendere Worte: Sie gingen offensiv mit dem Thema um und seien sich ihrer Verantwortung bewusst, wie das Totengedenken am Ehrenmal beweise.In Vertretung des verhinderten Vorsitzenden Alfons Landgraf trug Stellvertreter Max Amm den Jahresbericht vor. Höhepunkten darin waren unter anderem der Ausflug mit Empfang in der Partnerstadt Annaberg-Buchholz, Emmaus- und Vatertagswanderung oder die Adventsfeier. Landgraf dankte in einem Schreiben allen Mitgliedern für die Unterstützung und der Schießgruppe, die für Außenwirkung bis auf Landesebene sorge. Nächste Termine sind der Faschingsstammtisch am 25. Februar in der Hösl-Bräu-Schänke und die Emmauswanderung am 17. April.Dank für die Bewachung des Maibaumes und die Beteiligung am zugehörigen Festzug sprach Heimatringvorsitzender Günther Magerl aus. Als wichtig bezeichnete Pfarrer Heribert Englhard in seinem Grußwort das Totengedenken für Kriegsopfer, um der jungen Generation zu vermitteln, dass ein Krieg allen schade. Er dankte zudem für die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession. Claus Fiedler, Kreisvorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes, hob ebenfalls das Gedenken der Soldaten- und Kameradschaftsvereine hervor. Das halte die Erinnerung an die Grauen der Kriege wach.Die Schießgruppe glänzte mit guten Platzierungen, wie Schießwart Hans-Jürgen Sperling berichtete. Es gab 32 Schießabende, 15 gemeldete und 12 aktive Schützen. Die Ergebnisse beim Landesschießen: 1. Ritter: Hans-Jürgen Sperling. Herren-Versehrtenklasse 2, Einzel: 2. Platz Hans-Jürgen Sperling. Herren Senioren: 9. Robert Lankes. Damen Vet., Einzel: 13. Anneliese Kiener, 15. Erika Sperling, 18. Monika Amm, 20. Rosa Mösbauer. Herren Vet., Einzel: 26. Hans Deisel, 46. Heinrich Mösbauer, 47. Max Amm. Damen Alt. Vet., Einzel: 4. Brigitte Beierl. Herren Alt.Vet., Einzel: 9. Lorenz Kiener.Kreisschießen: Einzel Senioren Herren: 2. Robert Lankes. Vet. Herren, Einzel: 2. Hans Deisel, 4. Max Amm, 5. Heinrich Mösbauer. Damen Mannschaft Seniorenklasse: 2. Damen Mannschaft Vet.kl.: 1. (Erika Sperling, Monika Amm und Anneliese Kiener). Herren Mannschaft Vet.: 1. (Hans Deisel, Lorenz Kiener und Heinrich Mösbauer).