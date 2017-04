Was die Seefahrt mit Bayern zu tun hat? Überraschend viel. Der Marinebund zählt im Freistaat immerhin 850 Mitglieder. Über die Zukunft der Marinekameradschaften beratschlagten 27 Delegierte bei der Landestagung im Weidener "Postkeller". Landeschef Hans Gerhard Braun aus Forchheim (Zweiter von links) wurde im Amt bestätigt. Für Stellvertreter Karlheinz Paul übernahm Josef Mottl (München). Die Grüße des Deutschen Marinebundes überbrachte Vizepräsident Werner Schiebert (links) - der Stabskapitänleutnant a. D. stammt aus Windischeschenbach und lebt jetzt in Bonn. Einer gewissen Überalterung müsse man entgegen wirken, stellte Braun fest. Dazu stelle der 10 000 Mitglieder starke DMB Materialien zur Verfügung. Braun zeigte Beispiele auf, wie sich die Marinekameradschaften mit kreativen Methoden in der Öffentlichkeit präsentieren können. Auch die Kooperation mit anderen maritimen Vereinigungen gehört dazu. In Bayern gibt es fünf Jugendgruppen, die Seesport betreiben. Auch neun Shantychöre tragen in Bayern zur Bewahrung der Erinnerungen an gemeinsame Seefahrt bei. Deutschlandweit sind es sogar 45. Für die Gäste hatte die Weidener Marinekameraden mit Leiter Harald Habermann ein schönes Besichtigungsprogramm organisiert: mit Besteigung des Michaelsturms und Vulkanmuseum in Parkstein. Bild: hcz