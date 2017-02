Vier Männer stehen an dieser Stelle im Mittelpunkt. Was sie verbindet? Ihr Schlips. Denn sie alle sind bekennende Krawattenträger. Der eine, Klaus Müller (B), weil er als Polizeichef muss. Die anderen, Maßschneider Andreas Moller (A), Wöhrl-Chef Klaus Neumeier (C) und Herrenausstatter Norbert Turban (D), weil sie aus beruflichen Gründen gar nicht anders können: Denn sie sind Trendsetter, Mode-Vorbilder, weil sie Herren einkleiden. Trotzdem ging es auch ihnen am Donnerstag an den Kragen. Wie es sich eben so gehört an Weiberfasching, wenn narrische Frauen die Scheren schwingen: Ein Schnitt, und die Krawatte ist ab. Und da haben wir ihn nun, den Schlips-Schnipsel-Salat, bei dem so einiges durcheinandergeraten ist. Absichtlich, versteht sich. Denn die Redaktion will Sie, liebe Leser, zum Krawatten-Memory animieren. Und so funktioniert's: Bringen Sie einfach Köpfe und Krawatten zusammen. Am Ende entsteht so eine achtstellige Zahl-Buchstaben-Kombination. Ob es die richtige ist, lesen Sie in der Anschlagsäule nebenan. Viel Spaß. Bilder: Schönberger (8)