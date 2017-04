Motorradfahrer verunglückt

Eine Fahranfängerin (18) aus dem Landkreis Tirschenreuth hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Motorradfahrer übersehen. Die junge Frau wollte von einem Parkplatz in der Dr.-Martin-Luther-Straße nach links in Richtung Neustadt/WN abbiegen. Ein 34-jähriger Weidener war zeitgleich mit seiner Kawasaki stadtauswärts unterwegs. Er versuchte, den Unfall mit einer Vollbremsung zu vermeiden. Dabei stürzte der Kradfahrer und schlitterte unter das Auto der 18-Jährigen.

Der 34-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift. Nach Auskunft der Polizei war er an der Unfallstelle nicht ansprechbar und wurde mit dem Notarzt ins Klinikum eingeliefert. Über die Schwere seiner Verletzungen könne noch keine Auskunft gegeben werden, so die Polizei. Der Schaden liegt bei rund 10 000 Euro.