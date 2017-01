(hcz) "Eitz wird's lustig" hatten die Vorsitzenden Anita Holub-Franke und Horst Fuchs versprochen. Und sie hielten Wort: Tanz, Witze und Maskerade gab es zuhauf beim Musikantentreffen der "Nordoberpfälzer Musikfreunde" im "Strehl". Zwölf Künstler waren angetreten, um die Gäste musikalisch zu unterhalten. Da spielte Wolfgang Butz "Aus Böhmen kommt die Musik", aber auch viele Lieder aus Tirol und Gassenhauer. "Blumenkind" Erni Troidl mit der Mundharmonika und Barbara Reichl (Akkordeon) beschworen die "Waldeslust". Und als "Harmonika-Akrobat" Thomas Fritsch, begleitet von Gitarrist Helmut Reichl, Songs wie "Nach Hause geh'n wir nicht" anstimmte, hielt es niemanden mehr auf den Stühlen. Bei der Maskenprämierung konnten sich Fuchs und Holub-Franke nicht entscheiden und gaben deshalb jedem Verkleideten einen Preis.

Fuchs kündigte für 24. Februar ein weiteres Faschings-Musikantentreffen an, Motto: "Kehraus". Am 18. März wollen die Musikanten den Frühling begrüßen, und am 19. Mai heißt es dann beim "Glöckerlbauer": "Wenn die Mutter mit'm Vater...".