Rote Rosen, rote AWO-Herzen und Pralinen gab es für die fünf ältesten Mütter beziehungsweise Väter bei der Feier der Arbeiterwohlfahrt. Und als Dank für die Clubleiterinnen.

(kzr) Traditionell hatte die Arbeiterwohlfahrt Weiden zur großen Feier in den Postkellersaal eingeladen. Vorsitzender Hilde Zebisch hatte außerdem für alle Teilnehmer ein symbolisches Dankeschön mitgebracht. "Was aus dem Inneren kommt, sind die kleinen aber wichtigen Dinge, wie ein Dank. Unser Dankeschön soll deutlich machen, dass die Arbeiterwohlfahrt die Arbeit der Mütter und Väter zu schätzen weiß."Mit Rosenstöckchen ehrte die Vorsitzende dann die fünf ältesten Mütter und Väter im Saal. Diese gingen an Franziska Wagner (98), Georg Winter (97), Liselotte Gläßl (95), Anna Beck (93) und Trudl Bock (91). Mit Blumen sagte die Vorsitzende auch allen Clubleiterinnen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Danke. Auch die Schwestern der häuslichen Krankenpflege, die ihre Patienten in den Saal brachten, erhielten Blumen. Musiker Karl Tabert unterhielt auf der Hammond-Orgel, Sieglinde Rehm las ein Gedicht zum Muttertag vor."Der Vatertag ist erst am 25. Mai. Den Müttern gilt schon heute unser Dank für ihre Liebe, Geborgenheit und für ihre Opferbereitschaft für die Familie. Festgelegt hat das Datum des Muttertages in Deutschland und vielen anderen Ländern die Begründerin dieses Ehrentages für die Mütter der Welt: Anna Jarvis", sagte Zebisch. Ihre Anerkennung galt auch den jungen Müttern, die oftmals Familie, Beruf und Kindererziehung gleichzeitig bewältigen müssen, aber auch den alleinerziehenden Müttern und Vätern. "Das Betreuungsangebot haben wir verbessert", berichtete Zebisch. "Sei es mit der Kinderkrippe, die heuer 25-jähriges Bestehen feiert, Kinderhort, Schulbetreuungen oder mit den langen Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten." Neu eröffnet habe die Krippe in der Kindertagesstätte Spatzennest, die noch über freie Plätze verfüge."Eine Reise in die Welt" - unter diesem Motto führten die Buben und Mädchen der AWO-Kindertagesstätte Kunterbunt die Besucher rund um den Globus. Von der Türkei ging es in die arabische Welt, nach Russland, Kenia und Amerika. "Und überall tanzen die Kinder gern", sagte Franziska (6), die als "Hänschen klein" das Mikrofon führte. Die Kleinen sangen: "Wir sind Kinder einer Welt". Dafür gab es von der Vorsitzenden viele Süßigkeiten.Mit Sketchen unterhielten Lore Leitmeier und Willi Moser. "Der stumme Angeklagte" erwies sich als Schenkelklopfer, wobei Moser den stummen "Stummerl" spielte. Die Richterin stellte ihm Fragen, die er musikalisch mit bekannten Liedern beantwortete. Doch als Leitmeier ihn fragte, seit wann er stumm sei, antwortete er: "Seit Geburt".Stadträtin Gabriele Laurich führte mit ihrer Enkelin Antonia den Sketch "Der Computer" auf. Im "Schafkopf" erklärte Ingrid Sittl das Kartenspiel und Marianne Reindl fragte, warum es nicht "Saukopf" heiße, denn auf den Karten wären doch schließlich Schweine zu sehen.Bürgermeister Jens Meyer bezeichnete die Mütter als Engel ohne Flügel. Er gratulierte allen anwesenden Müttern und Vätern zu ihrem Ehrentag und dankte allen Organisatoren und Akteuren der Feierstunde.