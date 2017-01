Ein 27-Jähriger hatte mit unberechtigt erlangten Kundendaten Überweisungsträger gefälscht. Die Kripo Weiden fahndete mit Fotos nach dem jungen Mann, der an mehrere tausend Euro gelangte. Jetzt stellte er sich der Polizei.

Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, Ende August in Weiden und in Regensburg gefälschte Überweisungsträger bei Banken eingeworfen zu haben. "Der Mann erbeutete auch außerhalb Bayerns mit der gleichen Masche mehrere tausend Euro", meldet Pressesprecher Albert Brück vom Polizeipräsidium Oberpfalz.Die Polizei veröffentlichte im September 2016 Fahndungsfotos. Der Gesuchte, der sich bereits in Bulgarien aufhielt, rief am Neujahrstag bei den Ermittlern in Weiden an. Diese forderten ihn auf, sich bei der Polizei zu stellen. Kurz darauf tat der 27-Jährige das auch bei der Bundespolizei aus Weiden. Die Bundesbeamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.