Greenpeace Weiden kritisiert die im Januar 2017 geplanten Militärmanöver der US-Army. Die Umweltorganisation beruft sich auf eine amtliche Mitteilung der Stadt Weiden, wonach von 22. Januar bis 4. Februar im Bereich der Stadt Weiden sowie der Landkreise Neustadt/WN und Tirschenreuth ein Manöver mit 175 Personen und 30 Fahrzeugen stattfinden soll.

Offen für Gespräch

Die Greenpeace-Gruppe Weiden befürchtet durch diese Militär-Manöver außerhalb von militärischem Übungsgelände eklatante Umweltschäden. Wie der Absturz eines US Kampfjets 2016 bewiesen habe, stellen Militärübungen in zivilen Gebieten eine große Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt dar. Schon in Zeiten des Kalten Krieges habe man die politischen und technischen Gründe für derartige Manöver nicht nachvollziehen können. Die derzeitige kritische Weltlage, die zu einem "Kalten Krieg 2.0" führen könnte, verlange nun erst recht militärische Zurückhaltung, so Sprecher Ali Zant.Wie Zant informiert, habe Greenpeace Weiden daher mit dem Hauptquartier der US-Army Grafenwöhr schriftlichen Kontakt aufgenommen, um die Befürchtungen mitzuteilen. Die Pressestelle der US-Army zeigte sich offen für ein Gespräch: Ein Sprecher erläuterte die Gründe von Militärübungen außerhalb des Militärbezirks Grafenwöhr und versicherte Rücksichtnahme von Seiten der Army auf Belange des Umweltschutzes.Der Pressesprecher hat laut Zant auch eine Einladung in das Militärgelände ausgesprochen, um sich so selbst ein Bild des Umweltschutzes im Gebiet Grafenwöhr zu machen. Greenpeace werde das annehmen.