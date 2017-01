Nach Schlägerei in Disco

Neue Erkenntnisse gibt es laut Polizei im Fall des 38-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Neustadt, der am 3. Dezember in einer Disco am Josef-Witt-Platz schwer verletzt worden war (wir berichteten). Demnach ist der 38-Jährige innerhalb kurzer Zeit Opfer von zwei Körperverletzungsdelikten geworden. Als Tatverdächtige wurden ein 18-Jähriger und ein 21-jähriger Weidener ermittelt.



Nach den jüngsten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 18-Jährige dem Opfer in der Herrentoilette eine leere Bierflasche auf das Auge geworfen hat. Als der 38-Jährige kurz danach im Garderobenbereich stürzte und bewusstlos liegen blieb, versetzte ihm der 21-Jährige einen Fußtritt gegen den Kopf. Der 38-Jährige war vom Klinikum Weiden zur Notoperation nach Regensburg verlegt worden. Er hatte unter anderem einen Kiefer- und Jochbeinbruch erlitten. Beide Tatverdächtige werden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.Der 18-jährige Weidener gehört außerdem zu den sechs Jugendlichen, die im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 43-jährigen Landkreisbürger vorübergehend festgenommen und verhört wurden. Die Aussagen von Opfer und Tatverdächtigen wichen in diesem Fall voneinander ab (wir berichteten). Die Ermittlungen dauern laut Präsidiumssprecher Stefan Hartl an.