Seit zwei Jahren nimmt die Stadt mit Hilfe eines privaten Dienstleisters Temposünder ins Visier. Nun zieht sie Bilanz: Demnach ging die Zahl der Verstöße seither zwar um etwa zehn Prozent zurück. Zugleich erschrecken aber die krassen Einzelfälle.

61 Messstellen Bahnhofstraße (zulässig: Tempo 50), Berliner Straße (30), Bürgermeister-Bärnklau-Straße (30), Böhmerwald- (10), Brenner-Schäffer-Straße (10), Christian-Seltmann-Straße (50), Edeldorfer Weg (50), Fichtestraße (30), Frauenrichter Straße (50), Friedrich-Ebert-Straße (50), Frühlingstraße (30), Fuchsenweg (30), Hammerweg (50), Hochstraße (30), Hofackerstraße (30), Königsberger Straße (30), Krumme Äcker (30), Latsch (30), Leibniz- (30), Leimbergerstraße (30), Leuchtenberger Straße (50), Merklmooslohe (30), Mooslohstraße (50), Mühlweg (10), Neustädter Straße (50), Obere Hauptstraße (50), Oskar-von-Miller-Straße (30), Parksteiner Straße (50), Pressather Straße (50), Regensburger Straße (50), Rehbühlstraße (30), Roschauer Straße (30), Schirmitzer Weg (30), Schustermooslohe (50), Sebastianstraße (30), Stockerhutweg (30), Stresemannstraße (30), Tachauer Straße (30), Tulpenstraße (50), Uhlandstraße (30), Untere Hauptstraße (50), Vohenstraußer Straße (50), Wiesendorfer Straße (30), Zur Neumühle (30), Zur Waldrast (30). (mte)

So bretterte etwa ein Raser mit 75 Stundenkilometern durch die Tempo-30-Zone der Frühlingsstraße, ein anderer raste mit 69 Sachen bei erlaubten 30 km/h durch die Pressather Straße.Weitere traurige Rekorde schlagen in Latsch und der Bürgermeister-Bärnklau-Straße in Neunkirchen (jeweils 68 km/h), im Stockerhutweg sowie in der Sebastian- (jeweils 67 km/h) und der Leimbergerstraße (65 km/h) zu Buche.Beachtlich ist auch die Höchstgeschwindigkeit, mit der ein Autofahrer bei erlaubten 50 Sachen in der Regensburger Straße in die Radarfalle geriet: Er hatte 101 km/h drauf. Unangemessen flott düsten Temposünder in den vergangenen zwei Jahren auch durch die mit Tempo 50 beschränkte Christian-Seltmann- (95 km/h), die Leuchtenberger (90 km/h), die Dr.-Martin-Luther- (84 km/h) und die Mooslohstraße.Dennoch: Unterm Strich liege die Verstoßquote nur bei etwa sechs Prozent, betont die Stadtverwaltung. Konkret heißt das: Bei gut 159 000 Fahrzeugen, die von April 2015 bis März 2017 an 61 verschiedenen Messstellen über 104 Messtage hinweg in der Stadt kontrolliert wurden, drückten die Fahrer von gut 9500 Fahrzeugen zu heftig aufs Gas. 145 000 waren vorschriftsmäßig unterwegs. Bei den anderen setzte es zu 95 Prozent Verwarnungen, Bußgelder zwischen 80 und 300 Euro fielen an. In den krassen Fällen wurden 13 Fahrverbote für jeweils einen Monat verhängt.Die Geschwindigkeitskontrolle scheint zu fruchten, folgert die Stadt: "Seit Einführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung ging die Anzahl der Verstöße um circa zehn Prozent zurück", heißt es in einer Pressemitteilung. Dies lasse sich insbesondere an den Stellen festmachen, an denen häufiger gemessen werde wie in der Leibniz-, Friedrich-Ebert-, Leimberger- und Rehbühlstraße sowie Zur Waldrast.Daraus folgert die Stadt: "Durch die regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen konnte die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet erhöht werden." Vor allem für Kinder und Senioren. Lägen doch die Kontrollschwerpunkte im Umfeld von Schulen, Kindergärten, Altenheimen sowie an Bushaltestellen. (Angemerkt)