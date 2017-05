Noch fällt das Stehen schwer. Die vier grauen Jungstörche sind wackelig auf den Beinen, nur mit Mühe können sie ihren Kopf halten. "Oft macht es ,Platsch' und sie purzeln im Nest auf dem Alten Schulhaus herum. Das Gleichgewicht fehlt einfach noch ", betont Horstbetreuerin Helga Bradatsch. In der ersten Maiwoche schlüpften die kleinen Vögel - einer nach dem anderen. "Die ersten zwei machen einen guten Eindruck." Erst, als der Vaterstorch zum Füttern angeflogen kam, habe sie den vierten Jungvogel entdeckt. "Ich fürchte, er ist zu schwach. Er wird es nicht überleben." Anders als andere Vögel stopfen die Störche ihren Jungen das Futter nicht in den Rachen, sondern würgen es ins Nest. "Die Kleinen müssen das Essen aufsammeln. Der Stärkste setzt sich durch, die anderen haben das Nachsehen." Schon zum vierten Mal besetzt die Mutter das Nest in Weiden - ihr Partner ist neu, "und noch dazu sehr jung. Wir schätzen ihn auf drei Jahre". Ein Storch bleibt immer im Nest und bewacht den Nachwuchs, der andere sucht Futter. "Die Tiere wechseln sich dabei ab, so dass keiner benachteiligt wird." Nach rund einem viertel Jahr verlassen die kleinen Störche das Nest, fangen an, sich selbst zu versorgen und erkunden Weiden und die Umgebung.