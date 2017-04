Nun stellte sich die neu gewählte BRK-Bereitschaftsleitung bei Oberbürgermeister Kurt Seggewiß vor. Leiter Gerhard Kincl trat dem Roten Kreuz mit 19 Jahren bei, arbeitete auch hauptberuflich im Rettungsdienst. 1998 wählten ihn die Mitglieder zum Bereitschaftsleiter. Auch wenn sich Kincl 2016 in den Ruhestand verabschiedete, "ohne meine ehrenamtliche Arbeit könnte ich nicht sein".Für die nächsten vier Jahre stehen ihm Betty Birner , Kerstin Melischko und Sebastian Seibert zur Seite. Birner erinnert sich noch gut an ihre Anfänge vor 25 Jahren beim Roten Kreuz. "Es war nicht einfach. Frauen durften nur von 18 bis 22 Uhr im Rettungswagen mitfahren. Das war eine Moral-Frage." Ein Jahr später wurde die Vorschrift auf 24 Uhr gelockert. "Nachtschichten waren aber immer noch nicht erlaubt. Seitdem hat sich viel geändert." Seit vielen Jahren ist Birner ein wichtiges Mitglied der Krisenintervention. "Dazu zählt vor allem psychologische Hilfe für Angehörige von Unfallopfern, Suiziden oder anderer Unglücke. Das ist nicht immer leicht, aber ich versuche, es nicht so nah an mich rankommen zu lassen." Hauptberuflich arbeitet Birner bei Witt Weiden, engagiert sich auch dort als Betriebssanitäterin.Kerstin Melischko arbeitet seit 14 Jahren als Arzthelferin. Durch ihren Freundeskreis ist sie zum Roten Kreuz gekommen - "genau die richtige Aufgabe für mich". Sie ist stellvertretende Koordinatorin des Schnelleinsatztrupps und im Katastrophendienst engagiert. "Bei uns gibt es keinen Feierabend, keine Sonn- und Feiertage. Aber wir wissen, wofür wir das alles machen."Der Jüngste im Team ist Sebastian Seibert. Der 23-Jährige ist seit sechs Jahren beim Roten Kreuz, studiert Jura in Bayreuth. Als Leiter der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst beteiligte sich Seibert an vielen Einsätzen. "Viele Eindrücke bleiben, man muss lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Wir sind froh, dass wir in solchen Situationen mit Betty reden können." Seggewiß dankte den Ehrenamtlichen für ihre Arbeit. "Ich erinnere mich noch gut, als 2016 viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Kinder haben geschrien, die Menschen waren orientierungslos. Aber ihr habt alles bestens gemeistert, die Unterbringung perfekt organisiert. Da hat man gemerkt, dass ihr absolute Profis seid."