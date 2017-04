Neustadt/Weiden. Die Landwirtschaft ist immer für eine Überraschung gut. Diesmal sind es die Landfrauen, die aufhorchen lassen: Sie haben jetzt doch noch eine Kreisbäuerin gefunden. Josefine Kick aus Kleinschwand (Markt Tännesberg) tritt Christa Kicks Nachfolge an.

Wochenlang führten die ausgeschiedene Kreisbäuerin Christa Kick und BBV-Geschäftsführer Hans Winter unzählige Gespräche. Aber wo sie auch anfragten, bettelten und verhandelten, überall ernteten sie Absagen. Gesundheitliche Gründe, familiäre Probleme, hohe Arbeitsbelastung auf dem Hof - niemand wollte oder konnte Kicks Nachfolge antreten. So musste die 60-jährige Irchenrietherin nach der Bäuerinnen-Versammlung am 15. Februar in Rothenstadt weiter kommissarisch die Geschicke der BBV-Landfrauen lenken.Aber nicht lange. In der vergangenen Woche lud der BBV zur Ortsbäuerinnen-Tagung erneut in den Lehnersaal ein. Wichtigster Punkt: die Wahl der Kreisbäuerin. Und siehe da: Plötzlich meldeten gleich zwei Bäuerinnen Interesse für das aufwendige Führungsamt an: Josefine Kick aus Kleinschwand und Alexandra Lukas (50) aus Tröglersricht (Weiden). Beide stellten sich den Ortsbäuerinnen vor.So kam es zu einer Kampfabstimmung. Die geheime Wahl entschied Josefine Kick für sich. Für die 52-Jährige votierten 34 Kolleginnen, auf Lukas entfielen 16 Stimmen. Mit 48 Kreuzchen (4 Enthaltungen) wurde die unterlegene Kandidatin schließlich als Beirätin in den erweiterten Vorstand gewählt.Die neue Kreisbäuerin kommt aus dem Nebenerwerb. Sie betreibt in Tännesberg eine Mutterkuhhaltung und hat sich auf das Rote Höhenvieh spezialisiert. Die Mutter dreier erwachsener Kinder und zweifache Oma sieht sich ein wenig als Quereinsteigerin, weil sie bisher nicht der Führungsriege des BBV angehörte. Sie will sich möglichst schnell einarbeiten, und dann hat sie schon ganz konkrete Vorstellungen, über die sie aber noch nicht reden will. Ihr Mann stehe voll hinter ihr und unterstütze sie, sagt Kick. Ihre beiden Stellvertreterinnen sind Petra Schäffler und Gabi Birkner.