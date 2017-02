Mit dem Ergebnis ist der Oberbürgermeister zufrieden. "Schön ist es geworden", kommentiert Kurt Seggewiß bei der Eröffnung der neuen Räume des Umweltamts. Das findet sich von nun an in der früheren Hausmeisterwohnung des Neuen Rathauses, in der zuletzt unbegleitete Flüchtlinge waren, wie stellvertretender Amtsleiter Martin Hauser berichtet. Der Eingang ist separat vom Rest des Gebäudes gelegen. Zu erreichen sind die Räume von der Bushaltestelle vor dem Rathaus aus. "Wir mussten das Amt hier unterbringen, weil wir im Rathaus immer mehr Platzprobleme haben", erklärt Rechtsdezernent Hermann Hubmann. "Es gibt hier jetzt vier Räume und Platz für sechs Mitarbeiter. Plus einen Reserveplatz."

Die Vorarbeiten für den Umzug liefen zwei Monate und haben 50 000 Euro gekostet. "Nun ist das Umweltamt auf dem modernsten Stand, mit der neusten EDV ausgestattet und behindertengerecht", berichtet Erna Pfad, die den Umbau organisiert hatte. Außerdem werde im Laufe des Jahres noch ein behindertenfreundlicher Zugang errichtet.