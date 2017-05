(kzr) Mit einem Pilotprojekt überrascht die Regionalbibliothek ihre Leser: die deutschlandweit erste Vormerkbox in der Eingangshalle. Leser können dort vorbestellte Medien innerhalb einer Frist von 48 Stunden rund um die Uhr abholen - also auch außerhalb der Öffnungszeiten.

"Bei jeder Reservierung muss angegeben werden, welcher Ausgabeort genutzt werden möchte: Regionalbibliothek oder Vormerkbox. Es liegen auch nur die Medien in der Vormerkbox, die hineinbestellt wurden", erklärte Bibliotheksleiterin Sabine Guhl. Ist ein Buch oder anderes Medium abholbereit, erhält der Besteller eine SMS oder E-Mail. Wird es nicht innerhalb von 48 Stunden abgeholt, kommt es in das Abholregal. Dort kann es wie üblich zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.Finanziert wurde die Vormerkbox durch eine Erbschaft von Franz-Joachim Behnisch, eine Förderung der Landesfachstelle, angesiedelt in der Bayerischen Staatsbibliothek sowie von "Pro Libris". "Das ist der modernste Stand, den wir in der Regionalbibliothek mit Abholung und Rückgabe haben. Die Digitalisierung 4.0 im Eingangsbereich ist eine Selbstbedienungszone geworden, ein besonderes Highlight", betonte Pro-Libris-Vorsitzender Stefan Kunnert. Mit der Bibliothekskarte lasse sich der Zugang Tag und Nacht öffnen.