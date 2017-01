Neuer Blickwinkel

Den Weg von den drei Pflegestufen zu fünf Pflegegraden stellte Kerstin Neidl den Mitgliedern des Krankenpflegevereines Unterauerbach dar. Sie zog ein positives Fazit.

-Unterauerbach. Der Geschäftsführer der selbstständigen Caritas-Sozialstation Nabburg, Gerhard Eilers, skizzierte die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung. Die Sozialstation Nabburg kann im Jahr 2016 ein positives Wirtschaftsergebnis ausweisen. Der Zuwachs an Patienten und die Umstellung des Hausnotrufes an die Johanniter bezeichnete Eilers als richtige Entscheidung. Das größte Standbein ist und bleibt die ambulante Pflege. Es sind derzeit 40 Mitarbeiter beschäftigt, überwiegend in Teilzeit, was 30 Vollzeitmitarbeitern entspricht. Als große Investition wurden zwei weitere Fahrzeuge beschafft. Eilers sprach von sicheren Arbeitsplätzen bei der Sozialstation und einer zuverlässigen Versorgung der Patienten.Kerstin Neidl widmete sich in ihrem Fachvortrag dem neuen "Pflegestärkungsgesetz II". So wird die Pflegebedürftigkeit seit Jahresbeginn vollkommen neu gesehen. Kerstin Neidl stellte die Neuregelung umfangreich vor. Es werden deutschlandweit 2,7 Millionen Menschen gepflegt, wofür 5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Aus dem früheren minutengenauen Ermitteln der Pflegebedürftigkeit wurde auf ein Punktesystem umgestellt. Für psychisch Kranke ist es nun leichter möglich, Hilfe zu beantragen. Die Pflegebedürftigkeit muss nach wie vor mindestens sechs Monate bestehen, damit eine Pflegeleistung gewährt werden kann.Neu sind nun acht Module, wobei sechs Module bewertet werden: die Mobilität, die kognitive und kommunikative Fähigkeit, die Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen, die Selbstversorgung, der Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte. Zudem existieren die außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführungen als weitere Module. Als Fazit stellte Kerstin Neidl fest, dass niemand schlechter gestellt wurde, jedoch Demenz und psychisch Kranke nun besser berücksichtigt und Familienangehörige mehr unterstützt werden.Bei der Neuwahl wurde Vorsitzender Josef Forster in seinem Amt bestätigt. Zweiter Vorsitzender wurde Pfarrer Walter Hofmann. Schriftführerin ist weiterhin Ottilie Fischer, Kassier wurde Albert Süß. Zu Kassenprüfern wurden Michael Kiener und Renate Pusch bestimmt.