Neuer Club in Weiden

In den Räumen der "Wolke 7" am Josef-Witt-Platz geht es weiter. Das lässt zumindest die neue Facebook-Seite "Loft Weiden" vermuten. Recherchen unserer Redaktion gehen in dieselbe Richtung.

Die Betreiber - laut Impressum die MT-Gastro UG - geben sich geheimnisvoll und lassen sämtliche Fragen offen, posten aber auf Facebook und Instagram schon fleißig Fotos vom Umbau. Auch wann es losgeht, bleibt unklar. Die einzige Info, welche die Auftritte in den Sozialen Medien preisgeben: "Kein Eintritt. Keine Werbung", soll das Motto im neuen Loft über den Dächern Weidens lauten. Im Februar hatte dort der Club "Wolke 7" aufgrund des Besucherrückgangs seine Türen geschlossen.