Den Pavillon an der Unteren Bauscherstraße errichtete die Baywa einst für ihr eigenes Autohaus. Die Glanzzeiten sind längst vorüber. Hier präsentierte der Agrar-Riese italienische Fahrzeuge. Nun schlägt der Hausherr ein neues Kapitel auf.

Auf die Zeiten als Baywa-Autohaus folgten das Autohaus König als Mieter und danach das Ford-Autohaus MSG, das dann wiederum ins insolvente Eitel-Autohaus an der Leimbergerstraße wechselt. Seit einem Jahr waren die Räume somit ungenutzt.Wie die Sprecherin der Baywa-Zentrale in München bestätigt, hat die Baywa einen Investor gefunden, der die Räume langfristig (mindestens zehn Jahre) anmietet und dort einen Biomarkt einrichtet..Für den Einzelhandel ist die Lage - zwischen Edeka Grünbauer, DM-Drogerie und Kaufland sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aldi und Baywa-Fachmarkt geradezu prädestiniert. Der neue Mieter stellt einen Bauantrag an die Stadt, die der Nutzungsänderung sowie den Um- und Ergänzungsbauten zustimmen muss. Der Investor rechnet mit einer schnellen Genehmigung, da die Verkaufsfläche bei unter 800 Quadratmetern liegt.