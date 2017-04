Das alte Weidener Storchenpaar ist es wohl nicht, das da auf dem Dach des Alten Schulhauses klappern. "Aber wir haben wieder ein Paar, und das ist das Wichtigste", jubelt Storchenhorstbetreuerin Helga Bradatsch. Und die beiden scheinen bereits im neuen Horst in der Schulgasse die Familienplanung angegangen zu sein. "Seit Anfang April wird gebrütet", sagt Bradatsch.

Die Horstbetreuerin des LBV verrät auch, woher der Meister Adebar ursprünglich kommt: aus Mannheim. "2014 wurde er dort als Nestling beringt." Zuletzt aber klapperte er am Ammersee. Nun ist er also in Weiden gelandet. Mit der Störchin hier, die durchaus die bisherige Weidener Storchen-Dame sein könnte, so grazil, klein und schlank wie sie um die Michaelskirche fliegt, ging er wohl in der Max-Reger-Stadt die erste Ehe ein. "Denn Störche sind erst etwa mit drei Jahren geschlechtsreif." Zuvor würden sie herumstreunen, das Leben genießen. Nun also wurde er oberhalb der Schulgasse sesshaft. Doch was ist mit dem alten Meister Adebar passiert? Ein Unglück auf dem Weg in den Süden?"Natürlich ist der Weg in wärmere Gefilde immer gefährlich", weiß Bradatsch. Trotzdem denkt sie, dem Weidener Alt-Storch geht es gut: "Mitte Februar war schon ein Storch in der Stadt. Das könnte unser alter Storchen-Mann gewesen sein. Er saß mal auf dem alten, mal auf dem neuen Horstplatz." Warum er nicht geblieben ist, kann Bradatsch nur vermuten: "Vielleicht hat ihm das neue Domizil auf dem Alten Schulhaus nicht zugesagt."