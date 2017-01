Der Angeklagte hatte Cannabis und Crystal geraucht, bevor er seinem Vater mit einem Axtstiel den Schädel einschlug. Der Drogenkonsum könnte ihm - einmal mehr - den Hals retten. Schon drei Mal ging der 14-fach Vorbestrafte in der Vergangenheit in Therapie statt in Haft. Jeder Entzug scheiterte.

Hitler-Droge im Blut

Spritzer bis zur Decke

Auch jetzt attestiert der psychiatrische Sachverständige dem 32-jährigen Therapiebedarf. Damit würde Paragraph 64 greifen: Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Dies erfolgt in der Regel nach Absitzen eines Teils der Haft. Psychiater Dr. Johannes Schwerdtner schließt am Dienstag sogar Paragraph 21 nicht aus: die verminderte Schuldfähigkeit.Zum Prozessauftakt lässt der Neustädter über seine Verteidiger Helmut von Kietzell und Tobias Konze ein Geständnis ablegen. Nach einem Verständigungsgespräch stellt das Gericht eine Freiheitsstrafe von 8,5 bis 9,5 Jahren in Aussicht. Ursprünglich hatte Oberstaatsanwalt Rainer Lehner - noch ohne Berücksichtigung des Geständnisses und des Drogeneinflusses - 12 Jahre im Blick.Vom Angeklagten hört das Gericht kaum mehr als Ja oder Nein. Laut, leicht schleppend bestätigt der junge Mann seine Personalien. In den Pausen bewegt er sich keinen Millimeter von seinem Platz. Die Blutprobe nach der Tat hat eine Mischung aus Cannabinoiden und Amphetaminen ergeben. Anwalt Kietzell schätzt Crystal als "höchstgefährliche Droge" ein, die geeignet sei, die Psyche des Täters zu beeinflussen. "Hitler hat im Zweiten Weltkrieg 35 Millionen Dosen Pervitin an Soldaten verteilt. Weil die Leute dann zu ungehemmten Aggressionen neigen."Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag plus gefährliche und schwere Körperverletzung. Staatsanwalt Lehner beschreibt die Tat vom Sonntag, 17. April 2015. Nach einem Streit gegen 9 Uhr war der 32-Jährige seinem Vater in den Keller des Zweifamilienhauses am Mühlbergweg in Neustadt/WN gefolgt. An der Kellertreppe schlug er dem 72-Jährigen mit dem Holzstiel einer Axt mit großer Wucht auf den Kopf. Es müssen vier bis fünf Schläge gewesen sein, sagt Rechtsmediziner Professor Stephan Seidl aus Erlangen: "Minimum".Die Blut-Spritzspuren gingen bis zur Decke hinauf, erklärt der Kommissar der Spurensicherung. Das zeigt auch die 3-D-Präsentation des Landeskriminalamtes. Die weiß gekalkten Wände und der betonierte Kellerboden sind voller Blut. In einer Ecke des Kelleraufgangs hatte sich eine Lache gebildet. Hier kauerte das bewusstlose Opfer, als die Polizei eintraf. Daneben lag der Axtstiel. Vorsitzender Richter Walter Leupold schwingt das Beweismittel am Dienstag probehalber. Der 72-Zentimeter-Holz hat das Ausmaß eines Baseballschlägers.Das Wort haben am Dienstag die Ärzte. Der Senior war mit einem offenen Schädel-Hirn-Trauma in die "Hohe Warte" nach Bayreuth geflogen worden. Interessant: Um 11.42 Uhr waren CT-Bilder seines Kopfes nach Dachau übermittelt worden. Ein Kardiologe besah sich den Datensatz im Rahmen einer "telemedizinischen Notfallanfrage". Schon um 12.11 Uhr ging sein Befund nach Bayreuth. Das Schädeldach war zersplittert. "Dabei ist das ein durchaus stabiler Schädelknochen", staunt der Dachauer Spezialist.Die Blutungen im Gehirn waren lebensbedrohlich. Die Sorge der Ärzte gilt laut Seidl in solchen Fällen einem Hirnödem. Schwillt das Gehirn, kann es nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Der 72-Jährige ist halbseitig gelähmt, geistig desorientiert und lebt in einem Heim in seiner Heimat Tirol. Das Bundeszentralregister weist für den Angeklagten, der zuletzt als Landschaftsgärtner arbeitete, 14 Einträge auf: Fahren ohne Führerschein, Anbau von Betäubungsmitteln, Körperverletzung, Widerstand gegen Beamte. Fortsetzung ist am Donnerstag, 9 Uhr.