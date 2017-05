Insgesamt 16 Sechstklässler aus allen Regierungsbezirken, die schon den Klassen-, Schul-, Kreis- und Bezirksentscheid für sich entschieden haben, lasen um die Wette - erst einen bekannten, eingeübten Text, anschließend eine unbekannte Passage. Die Zwölfjährige entschied sich für das Buch "Das Amulett von Samarkand" von Jonathan Stroud, übte die Textstelle unzählige Male. "Wir haben es auch in der Klasse geprobt. Es ist sehr schön, ihr zuzuhören. Laura hat gute Nerven", erzählt Deutschlehrerin Dagmar Mortler , die mit Lauras Klassenkameraden von Weiden aus mitfieberte. Den unbekannten Text brachte Überraschungsgast und Autorin Nina Blazon mit. Die Teilnehmer lasen aus ihrem Buch "Silfur - Die Nacht der silbernen Augen". Die fünfköpfige Jury bewertete Verständlichkeit, Aussprache, das Lesetempo und die richtige Betonung. Am Ende sicherte sich Luna Backes vom Marien-Gymnasium in Kaufbeuren das Ticket für den Bundesentscheid am 21. Juni in Berlin. Aber auch Laura Weidmann überzeugte - sie sicherte sich einen Platz unter den besten fünf. Insgesamt beteiligten sich über 86 000 Schüler aus Bayern an der Aktion.