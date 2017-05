Die Aufgabe, die Weidener Schulgebäude zu sanieren und den modernen Ansprüchen anzupassen, ist kaum zu bewältigen. Das Bauamt stellt in der vorbereitenden Untersuchung für den Masterplan die Frage, ob die Stadt nicht ein großes Schulzentrum bauen muss. Das ist nicht die einzige neue Idee.

Fünf Standorte

Neue Hammerwegschule?

Schulen interessant für Privatinvestoren Generell stellt das Bauamt fest: Gerade bei den Schulgebäuden führe - bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise - ein Richtungswechsel hin zu weniger Flächen und konzentrierter Nutzung, mit verbesserter bzw. optimaler Auslastung nicht vorbei. Dies gelte zum Beispiel für die Angebote an Mittagsbetreuung, Schulsozialarbeit usw. die dann kostensparender gestaltet werden können. Die weiteren Bemerkungen im Masterplan lassen aufhorchen: " rojekte mit Partnern aus der Privatwirtschaft können nur realisiert werden, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Eine gut ausgelastete Immobilie senkt die Kosten, da sich die Fixkosten wirtschaftlicher verteilen. Leerstände hemmen den Wunsch privater Partner, sich an öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen im Hochbau zu beteiligen." (wd)

Das Bauamt deutet in den Unterlagen, die der Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch diskutiert, auch an, dass "heilige Kühe" geopfert und etwa Schulsprengel geändert werden müssen. Wesentliche Entscheidungen über Investitionen sind von der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans abhängig.Bei den Grundschulen gesetzt sind die Gerhardinger-Schule ("bis 2001 umfänglich saniert") als "Standort Mitte", die Clausnitzerschule (Baujahr 1981, ohne größere Mängel) als "Standort Ost" sowie die Hans-Sauer-Schule (1971, Generalsanierung/energetische Sanierung prüfen) als "Standort Süd". Als "Standort West" wird die Rehbühlschule (1956, zuletzt hohe Investitionen) bezeichnet.In die eigentlich westlichste Schule der Stadt, nämlich die Hans-Schelter-Schule (Baujahr 1976), in der schon bisher keine größeren Investitionen stattfanden, soll weiterhin nicht groß investiert werden. Vielmehr stelle sich langfristig die Frage nach einer anderen Nutzung. Und die scheint zumindest für die Albert-Schweitzer-Schule (Baujahr 1958) im Stadtteil Stockerhut schon geklärt. Bisher gab es hier keine größeren Investitionen. Und neue sind nicht geplant: "Zu Ende nutzen? Nutzung durch Europa-Berufsschule?", fragt die Verwaltung die Stadträte.Ebenfalls seit Jahren hält sich die Stadt bei Investitionen in der Hammerwegschule (Baujahr 1954 und damit älteste Schule) zurück. Der Masterplan überrascht: "Zu Ende nutzen? Neubau Standort Nord?" Darauf folgt die Erläuterung: "Es könnte langfristig geprüft werden, ob anstelle kleiner, alter Schulen, ein Neubau an geeigneter Stelle errichtet werden kann, der mehr Schulen aufnimmt." Die Konsequenz wäre ein Schulzentrum.In den Genuss einer Generalsanierung sollen die Sportstätten der Realschulen (Klärung, ob Sanierung oder Neubau der Schulgebäude selbst noch 2017), das Kepler-Gymnasium (Förderantrag 2018), Europa-Berufsschule (Vergrößerung Pausenhof, barrierefreie Erschließung, Neubau der Werkstätten, Umbau von Werkstätten zu Klassenräumen), Pestalozzischule (wahrscheinlich sogar mit dem nötigen Bau einer zweiten Turnhalle). Hier werden die FAG-Förderanträge im Jahr 2018 gestellt.