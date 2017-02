Sie werben, sie bitten, sie beratschlagen. Aber es hilft nichts: In der Versammlung der Ortsbäuerinnen für Weiden und den Landkreis stellt sich niemand als Nachfolgerin für Kreisbäuerin Christa Kick zur Verfügung. Führungslos sind die Frauen damit aber noch nicht.

Kick bleibt kommissarisch

Vielfältiges Programm

(rdo) Es half alles Werben durch den Bauernverband (BBV) im Vorfeld nichts. Und auch in der Versammlung im "Lehnersaal" in Rothenstadt mühte sich Bezirksbäuerin Stilla Klein aus Berg bei Neumarkt genauso erfolglos wie Christa Kick, die nun 15 Jahre als Stellvertreterin und 10 Jahre als Kreisbäuerin fungiert und ihr Amt in jüngere Hände legen will. Beide betonten den Wert des Ehrenamts, das den Berufsstand fördere, aber auch persönlich viel Positives zurückgebe. Vergeblich: Ein halbes Dutzend vorgeschlagener Aspirantinnen lehnte aus familiären und betrieblichen Gründen ab. Eine Pause mit Beratungen blieb ebenfalls ergebnislos.Da sich damit keine neue Kreisbäuerin unter den 58 Wahlberechtigten fand und die Abwahl nicht erfolgte, wird Kick das Amt wohl oder übel kommissarisch weiter führen. Bezirksdirektor Peter Huber erläuterte, dass binnen eines halben Jahres eine Kreisbäuerin gefunden werden müsse. BBV-Geschäftsführer Hans Winter regte dazu eine Klausurtagung in der Kreisvorstandschaft an. Gleichzeitig sei geplant, die Arbeit auf mehrere Schultern aufzuteilen.Bis dahin sind die Frauen aber nicht ganz ohne personelle Führung. Denn für die weiteren Posten fanden sich durchaus Kandidatinnen bei der Neuwahl. So bleibt Petra Schäffler aus Neustadt/Kulm, die im Familienbetrieb eine Milchviehhaltung und eine Biogasanlage hat, erste Stellvertreterin. Als zweite Stellvertreterin wurde Gabi Birkner (Parkstein) gewählt, die mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb im Vollerwerb bewirtschaftet. Der neu gewählte und erweiterte Beirat: Petra Hager (Vohenstrauß), Eva-Maria Eder (Pfrentsch), Maria Fichtl (Eschenbach), Josefine Kick (Kleinschwand), Rita Vollath (Floß), Marianne Paulus (Luhe), Alexandra Lukas (Weiden) und Petra Klinger (Tännesberg).In ihrem Rückblick hatte Kick das Programm der vergangenen fünf Jahre gestreift. Dazu gehörten nicht zuletzt die Landfrauentage mit Modenschau, Theater und namhaften Referenten wie zuletzt mit Münchens Ex-OB Christian Ude. Hinzu kamen Infoveranstaltungen oder Bauernmärkte und soziales Engagement.Die Gastredner lobten allesamt das große Engagement der scheidenden Kreisbäuerin. Auf die erstmals stattfindende Wahl der landwirtschaftlichen Sozialversicherung wies Direktor Huber hin. Zu einem "Notfallseminar" lud Petra Hager für 9. und 10. März ins Haus Johannistal ein.