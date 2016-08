Zwölf Nachwuchsreporter haben ihre Ohren gespitzt, die Stifte gezückt und fleißig Fragen gestellt. Sie fotografierten mit ihren Kameras alles, was ihnen vor die Linse kam.

Im Mittelpunkt der Ferienaktion am Dienstag standen das Druckzentrum und die neuen NT-Redaktionsräume. Nach der Führung am Morgen stand Robert Pöllath, Produktionsleiter im Druckzentrum, für ein Interview zur Verfügung. Auch Chefredakteur Norbert Gottlöber stellte sich den gewieften Fragen der jungen Reporter. Die Sportbegeisterten löcherten ferner Sportredakteur Josef Maier mit Fragen. Mit vielen Informationen, Ideen und Bildern im Gepäck ging es in die NT-Redaktion. Dort füllten die Buben und Mädchen eine Zeitungsseite mit Artikeln, Interviews und Bilderserien.