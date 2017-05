Hoher Besuch: Professor Frank Arloth, Amtschef im bayerischen Justizministerium, stattete dem Amtsgericht Weiden einen Besuch ab. Der höchste bayerische Beamte hat den Ehrgeiz, alle 72 Amtsgerichte zu besuchen. Weiden war Nummer 27. Was er sah, gefiel ihm. Trotz hoher Geschäftsbelastung - "wie überall in Bayern" - herrsche in Weiden große Einsatzbereitschaft bei "sehr gutem Betriebsklima".

Das Amtsgericht unter Leitung von Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl und Stellvertreter Hubert Windisch reagiere flexibel auf die Erfordernisse. Familiensachen haben zugenommen und wurden mit einer halben Richterstelle durch Richter Roland Güll verstärkt. Strafsachen blieben auf etwa gleichem Niveau, einen Rückgang gibt es bei den Insolvenzsachen und Zwangsversteigerungen. Der Komplex Betreuung habe sich nach einem kontinuierlichen Anstieg in den letzten Jahren eingependelt. Neben den Amtschefs begleitete der neue Geschäftsleiter Andreas Greiner den Gast. Der Grafenwöhrer (38) ist Nachfolger von Gerhard Alwang, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Nach dem Studium zum Diplom-Rechtspfleger (FH) war Greiner ab 2002 in der Einsatzreserve des Oberlandesgerichts in Nürnberg eingesetzt. 2008 erfolgte die Versetzung nach Weiden mit den Einsatzgebieten Insolvenz, Betreuung- und Nachlassachen, 2014 übernahm er die Gruppenleitung am Betreuungs- und Nachlassgericht.Privat ist der Rechtspflegeamtsrat seinem Heimatort Grafenwöhr immer treu geblieben, mit Ausnahme der sechsjährigen Dienstzeit am OLG Nürnberg. Drei Kinder (9, 5, 2) sorgen im Hause Greiner dafür, dass es nie langweilig wird. Wenn Zeit bleibt, verbringt der neue Geschäftsleiter seine Freizeit mit Joggen, Radfahren, Gartenarbeit, Gitarre, mit ehrenamtlicher Familienarbeit und Schnitzen. Eine andere Personalie betrifft das Landgericht und wird mit Spannung erwartet. Landgerichtspräsident Walter Leupold wird sich - nach seiner Verlängerung bis zum 67. Lebensjahr - im März 2018 verabschieden. Die Nachfolge werde demnächst ausgeschrieben, kündigte Arloth an. Im nächsten Jahr gehen zudem der Vizepräsident des Landgerichts, Georg Grüner, und Vorsitzender Richter Viktor Mihl in den Ruhestand.