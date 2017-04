Das berufliche Förderzentrum (BFZ) darf nun selbst zertifizierte Deutschprüfungen anbieten. Die Prüflinge, zum Großteil Migranten, haben zwar die Kurse bisher schon in Weiden belegt, mussten jedoch für die Prüfung nach Regensburg fahren. Dieser Ausflug ist nun nicht mehr nötig. Das BFZ hat das Telc-Zertifkat erhalten und darf nun Prüfungen am BFZ und an weiteren Schulen wie in Amberg und Schwandorf durchführen. Die Prüfungsunterlagen werden jedoch weiterhin zentral von Telc erstellt und an die Telc-Zentren verschickt. Telc ist ein Unternehmen, das unter anderem standardisierte Sprachtests anbietet.

Am Donnerstag erhielten die ersten Schüler, die Deutschprüfungen unterschiedlichen Niveaus am BFZ ablegen durften, ihre Zeugnisse und ein Zertifikat. Dieses können sie zum Beispiel Bewerbungen beilegen. BFZ-Leiterin Birgit Gerlach-Kneißl, die Telc-Koordinatorinnen Tanja Fichtner und Mareike Kaiser sowie Christian Frey vom Landratsamt beglückwünschten die Schüler.