Es ist vergleichbar mit der Sorge und dem Stolz, den "echte" Eltern auch haben. Das Jugendamt nahm in den letzten Jahren minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in seine Obhut. Jetzt, da sich viele der Jungs prächtig entwickelt haben, sollen sie abgeschoben werden. Die Stadt protestiert, in der Person von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß selbst.

Ein Land wie Deutschland, das wie kein anderes auf Leistung als hohen gesellschaftlichen Wert setzt, ist dabei, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. OB Kurt Seggewiß (SPD)

"Zwei tragische Fälle" Seggewiß schildert dem Minister zwei "besonders tragische Fälle":



"A. ist Afghane und 2013 als unbegleiteter minderjähriger Ausländer aus dem Iran geflohen. Nachdem wir keine Kosten gescheut und ihn in einer Jugendhilfeeinrichtung gefördert haben, konnte er einen Schulabschluss erreichen und eine Ausbildung in einem ansässigen Handwerksbetrieb beginnen. Er ist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Er hat es in dieser kurzen Zeit geschafft, sich ein selbstständiges Leben aufzubauen. Das Bamf fordert ihn nun auf, in ein Land zurückzukehren, in dem er selbst nie wirklich gelebt hat. Er war ein Baby, als seine Eltern aus Afghanistan in den Iran geflohen sind. Sie gehören der schiitischen Minderheit der Hazar an. Die Entscheidung des Bamf ist nicht nachvollziehbar.



B. aus Afghanistan lebt seit 2014 in Weiden und ist inzwischen volljährig. Zum Zeitpunkt der Flucht war er 13 Jahre alt. Er leidet an Hepatitis B und ist auf Medikamente und eine fachärztliche Behandlung angewiesen. Obwohl er in Afghanistan nur drei Jahre die Schule besucht hat und faktisch Analphabet war, hat er eine erstaunliche Entwicklung vollzogen. Er besucht die Berufsschule, übersetzt für Landsleute ins Deutsche und wir voraussichtlich einen Schulabschluss erhalten. Seine Lehrer sind überzeugt, dass er die gewünschte Ausbildung in der EDV-Branche schaffen kann. Sein hervorragendes Sozialverhalten ist Vorbild für viele. Zu seinem Negativbescheid meint er: Das System Deutschland habe ich verstanden. Aber ich verstehe nicht, warum mir Deutschland erst hilft und mich dann umbringen will."

Seggewiß hat einen Brief an Minister Joachim Herrmann verfasst. Er kritisiert darin Negativbescheide des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Damit ist Herrmann streng genommen der falsche Adressat - allerdings hatte gerade der bayerische Innenminister in den letzten Monaten die Daumenschrauben für arbeitswillige afghanische Flüchtlinge angezogen.Von diesen hat Weiden reichlich. Seggewiß schreibt: "Die Stadt Weiden hat in der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen stets ein positives Signal gesetzt. Besonders bei der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern haben wir uns überdurchschnittlich engagiert und die Quote weit überschritten. Die Erfahrungen mit den Flüchtlingen, von denen ein Großteil inzwischen volljährig geworden ist, sind positiv. Wir würden die Mehrheit als motiviert und integrationswillig bezeichnen." Gerade die Jugendlichen, die vor der großen Einreisewelle 2015 angekommen sind, hätten durchwegs eine erfreulich gute Entwicklung genommen. In den letzten Wochen seien die Stadt - "und vor allem die jungen Menschen" - von Negativbescheiden des Bamf überrascht worden.Die jungen Leute seien "am Boden zerstört". Seggewiß hebt zwei Schicksale hervor (siehe Kasten): "Wir können weitere Beispiele anführen, die davon erzählen, wie nach der Flucht ein zweites Mal Zukunftschancen vernichtet werden." Den jungen Leuten sei stets vermittelt worden, dass in Deutschland Leistung und Anstrengungsbereitschaft zählen. "Ein Land wie Deutschland, das wahrscheinlich wie kein anderes Land auf Leistung als hohen gesellschaftlichen Wert setzt, ist dabei, die Glaubwürdigkeit zu verlieren." Das Signal, das durch die derzeitige Abschiebepraxis ausgesendet werde, sei verheerend. Zeitgleich würden Handwerksbetriebe händeringend nach fähigen Auszubildenden suchen. Seggewiß: "Wir brauchen diese jungen Menschen."